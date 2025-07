Así le ‘cobran’ en redes sociales a Petro el haber compartido obra de Estados Unidos, diciendo que era en La Guajira

“¡No sea farsante! Esto es Keeper of the Plains in Wichita en el estado de Kansas, no La Guajira”; “Señor presidente, sería un mal chiste si no fuese usted, el presidente de los colombianos, el que se burla de La Guajira. No le basta con haber incumplido sus promesas para el departamento, sino que, usa un video del monumento Keeper of the Plains en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, para mofarse de nosotros los guajiros. No más, señor presidente, gobierne, le queda menos de un año para enmendar el desgobierno antes de terminar su periodo”; “¿Y el presidente de tu país es serio? Pues… Hace 2 días dijo que habían incautado unos misiles tierra-aire para asesinarlo y eran unos narco-submarinos. ¡Hoy celebró la construcción de un puente en La Guajira que en realidad está en Estados Unidos”; “A Petro se le borró este trino donde confunde Keeper of the Plains in Wichita en el estado de Kansas con La Guajira, pero nosotros se lo recuperamos para que deje engañar idiotas como si todos fuéramos petristas!”, comentaron algunos internautas.