“Algunos se burlan”: Petro se montó a un avión de combate en la Feria Internacional Aeronáutica y Espacial y propuso “misión de la humanidad”

Durante el acto inaugural se realizó una demostración con aeronaves no tripuladas (drones), que evidenció sus capacidades tecnológicas en áreas estratégicas como el desarrollo social, la seguridad y la atención de emergencias.

Allí, el presidente Gustavo Petro tomó la palabra: “Antes que nada, algunos datos de evaluación de lo que ha pasado a partir del uso de nuestra fuerza aérea y aeroespacial. Yo quise que se cambiara ese nombre como lo propuso la misma fuerza aérea antes y que el Congreso de la República acompañó a través de una ley. No, como dijeron, parecía ostentosos, sino porque es un objetivo”.

“Es un objetivo que ningún colombiano debe olvidar y es que al final de los años, quizás, décadas, la misión de la humanidad es una, resolver sus conflictos, ser una humanidad en paz, pasar a ser un sujeto político en la historia del mundo , quizás el Estado nación que hemos sostenido desde hace 2, 3 siglos, ya no sea suficiente para resolver los problemas de la humanidad, ya no nos lleve a la paz —estamos viéndolo— sino que ahora se necesita un nuevo sujeto político que es la humanidad, que resolviendo sus conflictos nos lleva a una nueva organización en el planeta y un nuevo objetivo que nada menos, —algunos se burlan de ello— llevar la vida al universo", agregó el presidente Petro.

“Y por tanto, vernos como misioneros futuros, también los y las colombianas de la investigación del descubrimiento del espacio es fundamental . Las fuerzas aéreas actuales de todos los países, unos más que otros, finalmente tienen este objetivo como objetivo real. Aún no tenemos esa misión. En la práctica, algunos países lo intentan. Nosotros tenemos tenemos que empezar. Nos hemos enclaustrado en nuestros problemas, que es lo que no permite precisamente ese tipo de visión. Los problemas nos encadenan al suelo y a la sangre", agregó.

“Y una de esas cadenas, en el caso de Colombia, tiene que ver —yo veo dos—. Una, nuestro propio conflicto, que es delincuencial. Hace tiempo se abandonó el conflicto armado político. Hoy tenemos un conflicto en crecimiento en muchas regiones de Colombia que tienen que ver con la exportación de mercancías ilícitas, sea para el mundo, sea para Colombia, cocaína y oro, básicamente. Y esto hace que la fuerza aérea tenga unos resultados en materia de lucha contra ese tipo de economía ilícita que, obviamente, puede dejar de ser ilícita, es una manera de superar el problema, es un debate mundial. La voz de Colombia se puede escuchar, pero no es determinante”, agregó.

El presidente Gustavo Petro también anunció este miércoles que en el marco de un Consejo de Política Económica y Social (Conpes), se trabaja en la búsqueda de tener “una fuerza pública independiente, que no dependa sino de Colombia misma, no porque rechacemos la ayuda, sino porque un país soberano debe ser así”.

Las discusiones para estructurar esas inversiones estratégicas, advirtió Petro, se adelantan ante el Conpes “que está por hacerse. Estoy esperando la información técnica completa, no sólo para aviones, sino para la movilidad mucho más rápida de la fuerza pública en general”.

Recalcó que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional “han perdido movilidad por la edad de los instrumentos aéreos y terrestres con que se debería movilizar. Y entonces toca renovar (…) las armas de la República, porque si no, cada vez tendremos más ineficiencia. Y eso bajo las actuales condiciones fiscales, presupuestales del país, se puede hacer a través del mecanismo de vigencia futuras".

​Sin embargo, resaltó que esa relación se mantendrá mientras Colombia se vuelve autosuficiente, pues “casi desde el origen de la humanidad, y en forma incluso dantesca, este ha sido un principio. Si dependes de otros no sobrevives, porque el mundo cambia, porque los que eran amigos antes no lo son ahora. Y tenemos que buscar nuestra propia capacidad”.

También manifestó que “hemos determinado que en lo que se trata de compras de armamento que no producimos, lo hagamos con muchos países, que no sea un solo país. Incluso, que no sea con países que hoy son duramente cuestionados en desarrollo al cuidado de los derechos humanos en el planeta”.