Le caen con todo a Petro por publicar supuesta obra de su Gobierno en La Guajira: “Ese video no es de Colombia”. Luego, eliminó el trino

Pero le pasaron una fuerte factura al mandatario colombiano, pues los usuarios de la red social le aclararon al jefe de Estado, que la obra de la que está haciendo mención corresponde a Kansas, en Estados Unidos y se conoce como el puente Keeper of the Plains Bridge en Wichita.

“Petro no mienta, ese video no es de Colombia”, posteó Biceño.

Petro no mienta, ese video no es de Colombia.

“Señor Presidente, sería un mal chiste si no fuese usted, el Presidente de los colombianos, el que se burla de La Guajira. No le basta con haber incumplido sus promesas para el Departamento, sino que, usa un video del monumento “Keeper of the Plains” en Wichita, Kansas, en Estados Unidos, para mofarse de nosotros los Guajiros. No más, señor Presidente, gobierne, le queda menos de un año para enmendar el desgobierno antes de terminar su periodo", anotó.