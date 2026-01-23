Lideresa social se paró en la tarima bajo la mirada de Gustavo Petro y dejó al descubierto la crisis de salud: “Preocupados”

Una situación que se presentó en un evento regional que lideró el Gobierno nacional con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en Tumaco, llamó la atención de los asistentes.

Una lideresa social de la región de Nariño se paró en la tarima y, en medio del discurso que dio, no ocultó su angustia por la actual crisis que atraviesa el sistema de salud.

Afirmó ante los asistentes al evento que se siente “preocupada” por el elevado precio de los medicamentos: “He dicho yo, hay que trabajar, pero no [nos] podemos aferrar en la coca. Comida, mientras que tenga comida, no hay hambre. Mientras que tenga comida, solamente en el tema de salud podemos estar preocupados porque todo hay que comprar. Medicina cara, cuando la enfermedad que tiene que tomar medicina cara”.

Lideresa social de Nariño en el evento del Gobierno nacional del 23 de enero en Tumaco. Foto: Pantallazo tomado de la transmisión en vivo de la Presidencia en Tumaco del 23 de enero de 2026 en Tumaco.

Sin embargo, y pese a la delicada declaración, cuando fue el turno del mandatario colombiano de tomar la palabra, no hizo mención a la preocupación de la lideresa social frente al sistema de salud.

El extenso discurso que dio el jefe de Estado se concentró en varios temas, uno de ellos, la crisis diplomática que estalló entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente de ese país anunciara aranceles a los productos colombianos.

Sobre ese aspecto, el presidente Petro ordenó a las Fuerzas Militares atacar con contundencia el contrabando en la frontera con Ecuador: “La orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando. Orden al Ejército, a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a ustedes. Y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor”.

“A Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni por ninguna frontera con país extranjero, porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumos del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”, insistió Petro.

Por último, hizo mención a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha protagonizado un fuerte intercambio de mensajes.

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas”, recalcó el presidente colombiano.