Política

Lideresa social se paró en la tarima bajo la mirada de Gustavo Petro y dejó al descubierto la crisis de salud: “Preocupados”

El momento quedó registrado en la transmisión en vivo de la Presidencia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 1:29 a. m.
Gustavo Petro y líder social de Nariño.
Gustavo Petro y líder social de Nariño. Foto: Pantallazos tomados de la transmisión en vivo de la Presidencia de un evento en Tumaco del 23 de enero de 2026.

Una situación que se presentó en un evento regional que lideró el Gobierno nacional con la presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, en Tumaco, llamó la atención de los asistentes.

Una lideresa social de la región de Nariño se paró en la tarima y, en medio del discurso que dio, no ocultó su angustia por la actual crisis que atraviesa el sistema de salud.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Afirmó ante los asistentes al evento que se siente “preocupada” por el elevado precio de los medicamentos: “He dicho yo, hay que trabajar, pero no [nos] podemos aferrar en la coca. Comida, mientras que tenga comida, no hay hambre. Mientras que tenga comida, solamente en el tema de salud podemos estar preocupados porque todo hay que comprar. Medicina cara, cuando la enfermedad que tiene que tomar medicina cara”.

Líder social de Nariño en el evento del Gobierno nacional del 23 de enero en Tumaco
Lideresa social de Nariño en el evento del Gobierno nacional del 23 de enero en Tumaco. Foto: Pantallazo tomado de la transmisión en vivo de la Presidencia en Tumaco del 23 de enero de 2026 en Tumaco.

Sin embargo, y pese a la delicada declaración, cuando fue el turno del mandatario colombiano de tomar la palabra, no hizo mención a la preocupación de la lideresa social frente al sistema de salud.

Política

Gustavo Petro anunció que el cuerpo del cura del ELN, Camilo Torres, será “depositado con honores”: el mensaje generó revuelo

Política

Miguel Uribe Londoño confirma que vuelve a la arena política: esta es la carta con la que anuncia su candidatura

Política

Gobernador de Antioquia pide a la Corte Constitucional suspender de inmediato el decreto de emergencia económica

Política

Gustavo Petro impartió primeras órdenes al Ejército en medio de la crisis diplomática con Ecuador: esta es la declaración

Política

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Política

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Política

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Nación

Petro tras explosión en zona cocalera de Tumaco que dejó nueve muertos: “¿Qué hacía un laboratorio de cocaína en una zona de paz?”

Confidenciales

Gustavo Petro arremetió contra la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe

Política

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

El extenso discurso que dio el jefe de Estado se concentró en varios temas, uno de ellos, la crisis diplomática que estalló entre Colombia y Ecuador, luego de que el presidente de ese país anunciara aranceles a los productos colombianos.

Sobre ese aspecto, el presidente Petro ordenó a las Fuerzas Militares atacar con contundencia el contrabando en la frontera con Ecuador: “La orden que acabo de dar es que en la frontera con Ecuador se acaba el contrabando. Orden al Ejército, a la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y a ustedes. Y se examina si entran insumos de fentanilo, por favor”.

“A Colombia no puede entrar un gramo de insumo de fentanilo por ningún puerto, ni colombiano ni por ninguna frontera con país extranjero, porque nada sacaríamos si nos vamos del narcotráfico de la cocaína y termina el país como tránsito de insumos del fentanilo, porque el fentanilo es 35 veces más malo que la cocaína”, insistió Petro.

Por último, hizo mención a la reunión que sostendrá el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha protagonizado un fuerte intercambio de mensajes.

Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, se declaró impedido para estudiar la emergencia económica

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump, no para hablar de misiles, ya él ha visto lo que produce. No para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas”, recalcó el presidente colombiano.

Más de Política

Gustavo Petro y Camilo Torres

Gustavo Petro anunció que el cuerpo del cura del ELN, Camilo Torres, será “depositado con honores”: el mensaje generó revuelo

Gustavo Petro y líder social de Nariño

Lideresa social se paró en la tarima bajo la mirada de Gustavo Petro y dejó al descubierto la crisis de salud: “Preocupados”

Miguel Uribe Londoño

Miguel Uribe Londoño confirma que vuelve a la arena política: esta es la carta con la que anuncia su candidatura

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el presidente Gustavo Petro.

Gobernador de Antioquia pide a la Corte Constitucional suspender de inmediato el decreto de emergencia económica

El presidente Gustavo Petro dio una orden al Ejército en medio de la tensión comercial con Ecuador.

Gustavo Petro impartió primeras órdenes al Ejército en medio de la crisis diplomática con Ecuador: esta es la declaración

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Según Gustavo Bolívar, desde la Cancillería se entregaron cuotas burocráticas a partidos políticos en consulados de Colombia en el exterior a cambio de su apoyo en el Congreso.

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Álvaro Uribe Vélez recibió el Doctorado Honoris Causa.

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Noticias Destacadas