Gustavo Petro habló de la reelección y agitó la arena política del país: “La mayoría es otra”

El mandatario colombiano se expresó sobre su favorabilidad en la recta final de su mandato.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 4:19 p. m.
Gustavo Petro nuevamente agitó las redes sociales al hablar de la reelección.
Gustavo Petro nuevamente agitó las redes sociales al hablar de la reelección. Foto: AFP

Colombia entró en este 2026 en una etapa clave para definir el nuevo mapa político del país, ya que se elegirá un nuevo Congreso y a la persona que reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Petro, de acuerdo con la Constitución Política del país, finaliza su mandato el próximo 7 de agosto. Sin embargo, el jefe de Estado publicó este lunes, 26 de enero, un llamativo mensaje en sus redes sociales.

La Casa de Nariño encendió las alarmas por video que ronda en redes usando la imagen de Gustavo Petro: esta es la historia

En ese sentido, en el post, el mandatario colombiano volvió a hacer referencia al espinoso tema de la reelección, la cual está prohibida en Colombia.

La mención que hizo Gustavo Petro fue a propósito de los resultados de una reciente encuesta sobre su favorabilidad: “Al principio, Uribe cambió la Constitución para hacerse reelegir y luego Santos la cambió después, para permitir reelegirse e impedirlo para todos los demás”.

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Solo se permitió reelegir a Uribe y Santos; pero aquí se expresa de nuevo que la mayoría es otra y que Colombia desea progresar y permitir el progreso a todos y todas”.

El pueblo de Colombia ha cambiado, sabe lo que quiere y está dispuesto a que Colombia siga su transformación profundamente democrática bajo la guía libertaria y democrática de la espada del Libertador”, subrayó Petro.

Y concluyó: “Mal que instituciones constituidas se opongan a lo que el pueblo quiere. Desobedecer al pueblo no es democracia ni contrapesos democráticos; es simple obstrucción irracional y antidemocrática a los deseos de justicia y progreso de una nación”.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla de manera directa sobre el tema de la reelección. Lo hizo en noviembre de 2025, en una declaración que dio en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá
El presidente Gustavo Petro finaliza su mandato el 7 de agosto de 2026 Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

“Ya vamos finalizando este Gobierno. Cuando entré, había un sector por ahí que decía que me iba a quedar aquí como un dictador, y dele que dele, todos los días repetían lo mismo, y fíjense que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas”, aseguró el presidente en esa ocasión.

También expresó en ese evento público de su Gobierno: “No hay otro camino que la paz. Y podríamos seguir hablando de este tema, pero no es el tema de esta reunión. El tema de esta reunión es que el actual presidente de la República de Colombia, también agredido y calumniado permanentemente, les agradece a ustedes el trabajo que hacen, civiles, militares, miembros de la Policía, hombres y mujeres de diferentes rangos en esta casa; les agradece por cuidarme, porque al final esa es la función de la Casa Militar: cuidarme. A veces yo no me dejo cuidar tanto, pero les agradezco de todas maneras el esfuerzo”.

Pero, volviendo al polémico mensaje que Petro publicó este lunes, varios usuarios de redes sociales le pasaron una fuerte factura al mandatario.

“Presidente Petro, una pregunta: ¿está diciendo que quiere la reelección? ¿Que están dispuestos a obtenerla así sea rompiendo el orden constitucional y legal? Esto, en pleno año electoral, es gravísimo. Todo basado en una encuesta que le da una ‘favorabilidad’ cuestionada y un 42,1 % de imagen desfavorable”, publicó una persona en X.

Otro usuario expresó: “Petro no solo miente: amenaza la institucionalidad de Colombia. Llamar ‘obstrucción irracional’ a la Corte y a los contrapesos es un insulto y un desafío al Estado de derecho. Este es el camino directo hacia la concentración de poder y la autocracia”.

“Normalizar la desobediencia institucional bajo la excusa de la ‘voluntad del pueblo’ es un golpe de Estado disfrazado de populismo. Las instituciones no están para agradar a un presidente; están para frenar a quienes quieren gobernar por capricho y retórica heroica”, recalcó.

Revelan carta de César Gaviria a Gustavo Petro: pide suspender la paz total y cautela con China, previo a cita con Donald Trump

Y, por último, dijo: “Colombia no necesita símbolos, espadas ni encuestas para validar gobiernos: necesita leyes, límites y contrapesos. Todo lo demás es dictadura en ciernes”.

