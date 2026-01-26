Revelan carta de César Gaviria a Gustavo Petro: pide suspender la paz total y cautela con China, previo a cita con Donald Trump

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, envió una carta de cinco páginas a la Casa de Nariño donde recogió preocupaciones y recomendaciones para Gustavo Petro de cara a la reunión que tendrá con Donald Trump el próximo 3 de febrero. Su versión es que el encuentro definirá el futuro del país y recordó que varios sectores dependen de las conclusiones a las que se llegue.

Entre tantas cosas, Gaviria le habló a Petro de una de las revelaciones que él hizo en la última comisión asesora de relaciones exteriores, cuyo objetivo fue evaluar la crisis diplomática con los norteamericanos y decantar los detalles de la reunión de los mandatarios: “Nos expresó que le diría al presidente Trump que el principal problema comercial de Colombia es el déficit con China, cercano a los 14.000 millones de dólares”.

Para el exjefe de Estado, esa expresión no sería adecuada, pues no habría documentos económicos para sostener ese número y profundizaría las diferencias: “Ella debe ser fruto de su deseo de confrontar a ese país en los tiempos en los que era de su interés mostrar sus radicales diferencias con Estados Unidos en su política global”.

Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

En dado caso de que Petro siguiera empeñado en afirmar eso, el expresidente sospecha que sería negativo para la nación: “Es solo contraproducente y dañino, además de falsa, la idea de ir a la Casa Blanca a plantear ese argumento sobre nuestras relaciones comerciales con China. No le traerá ningún beneficio a Colombia. Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU.”.

Gustavo Petro también ha planteado unificar una posición Latinoamericana frente a los problemas globales, y esto piensa Gaviria: “Tampoco parece conveniente tratar de unificar nuestra posición buscando posturas comunes con otros países de la región, pues esto dificulta los propósitos de su gobierno de encontrar un apoyo que sea útil a sus propósitos, que son los nuestros”.

Frente a la lucha contra las drogas, César Gaviria indicó que si bien el Gobierno nacional ha destacado cifras récord de incautación de cocaína, esos números obedecerían al incremento de los cultivos de coca en el país, “lo que ha generado dudas justificadas sobre la efectividad real de nuestra política anti drogas. Las cifras técnicas son alarmantes y no admiten retórica”.

Presidente Donald Trump, Presidente Gustavo Petro. Foto: Semana, AP, Adobe

Sus dudas fueron más allá: “Más preocupante aún para la confianza con Washington es la caída de la operatividad. Pese al volumen total incautado, la tasa de incautación ha caído del 42 por ciento al 28 por ciento, actualmente, y la erradicación manual ha disminuido en un 93 por ciento, hechos que alimentan y ahondan las críticas de Estados Unidos. Esto ha derivado en la reducción en inteligencia, equipo militar y recursos económicos, reflejando una crisis de confianza que va más allá de los números”.

Sobre esto último, la recomendación de Gaviria es cambiar el enfoque. Es decir, esforzarse en la interdicción de los grandes laboratorios y el lavado de activos en lugar de la política de la paz total, que “por falta de implementación integral ha permitido que bandas criminales llenen los vacíos territoriales. Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados”.

Él concluyó que reconocer la complejidad permitiría a Colombia adoptar una postura más programática y menos confrontacional con Estados Unidos: “Como usted lo ha constatado personalmente, la diplomacia con carácter no se construye confrontando, sino generando respeto a partir de certezas y resultados. Colombia merece una política exterior que refleje su responsabilidad histórica y su vocación de estabilidad regional. Hoy no queremos más de esas políticas que nos hacen daño y no tienen asidero en la realidad. Ubiquémonos en la intención del presidente Trump de visitar una Venezuela libre y democrática antes de que termine su periodo presidencial”.