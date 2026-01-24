CONFIDENCIALES

Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

El presidente viajará a Washington con una delegación amplia para reunirse con Trump el 3 de febrero.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
24 de enero de 2026, 7:15 a. m.
Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump el próximo 3 de febrero.
Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump el próximo 3 de febrero. Foto: AP, Presidencia, Adobe

Si nada extraordinario ocurre, el presidente Gustavo Petro se encontrará con Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero. El mandatario colombiano llegará con una comitiva grande, según lo previsto. SEMANA conoció que viajará el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien busca examinar la posibilidad de que Estados Unidos y Venezuela se conviertan en aliados estratégicos para la exploración, explotación, producción y transporte de hidrocarburos y gas. También irán el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se mostró complacido en su momento de visitar a Nicolás Maduro en Miraflores, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales. La canciller, Yolanda Villavicencio, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, aún siguen sin visa.

Más de Confidenciales

Gustavo Petro Congreso Senado

El salario de los congresistas y cuando Gustavo Petro pensaba distinto

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump

Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

Carlos Lehder y Nicolás Maduro.

Lo que cuenta Carlos Lehder de la prisión en la que está Nicolás Maduro

Angie Rodríguez es una mujer leal con la causa y las políticas de Gustavo Petro, pero el presidente tiene claro que sus órdenes se deben cumplir.

Gustavo Petro y Angie Rodríguez, una relación fría, pero no rota

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Petro ordenó la insubsistencia del polémico director de la Unidad de Víctimas. SEMANA alertó posibles irregularidades en la entidad

La inteligencia artificial está cada vez más presente en el desarrollo de soluciones para la industria automotriz.

Las cifras del uso de la inteligencia artificial en el mundo

Álvaro Uribe y César Reyes.

El magistrado César Reyes, ¿de nuevo contra el expresidente Álvaro Uribe?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, y Gustavo Petro, actual jefe de Estado del país.

Gustavo Petro arremetió contra la política de seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe

La excongresista asegura que su proyecto político busca reducir la polarización y promover un liderazgo basado en unidad nacional.

Juana Carolina Londoño le envió mensaje a Ecuador por aranceles: “Colombia es mucho más que su gobierno de turno”

Daniel Noboa, Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales CORI y Gustavo Petro

CORI llama a Colombia y Ecuador a no avivar las diferencias con la “diplomacia del micrófono y las redes sociales”

Noticias Destacadas