Lista la comitiva que acompañará al presidente Petro en su visita a Washington

Si nada extraordinario ocurre, el presidente Gustavo Petro se encontrará con Donald Trump en la Casa Blanca el próximo 3 de febrero. El mandatario colombiano llegará con una comitiva grande, según lo previsto. SEMANA conoció que viajará el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien busca examinar la posibilidad de que Estados Unidos y Venezuela se conviertan en aliados estratégicos para la exploración, explotación, producción y transporte de hidrocarburos y gas. También irán el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quien se mostró complacido en su momento de visitar a Nicolás Maduro en Miraflores, y la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales. La canciller, Yolanda Villavicencio, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, aún siguen sin visa.