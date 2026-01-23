Política

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Se vienen adelantando los preparativos para el cara a cara que se registrará entre ambos presidentes el próximo 3 de febrero.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 10:15 p. m.
Gustavo Petro sostendrá una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.
Gustavo Petro sostendrá una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: PRESIDENCIA, AP

En medio de una agenda regional que llevó a cabo el presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes 23 de enero en Tumaco, Nariño, hizo referencia al encuentro que sostendrá el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En la declaración que dio el mandatario colombiano, expresó que quiere hablar de “bombardear” pero “no a seres humanos”, ya que su objetivo es buscar una estrategia para que se refuerce el plan de su administración de sustitución de cultivos ilícitos.

Presidente Petro se refirió a la llamada entre la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y Marco Rubio

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles —ya él ha visto lo que produce—, no para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas”, anotó el jefe de Estado.

Además anotó en esa intervención, que dio ante varios líderes sociales de la región de Tumaco: “Bombas de semillas vitales y claro que creen que no se puede, veamos la instancia de verificación independiente al gobierno, científica, no la de los señores que se ganan un sueldo y pintan un cuadro como en las Naciones Unidas”.

Política

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Política

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Política

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Política

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Política

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Política

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

Política

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Política

Presidente Petro se refirió a la llamada entre la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y Marco Rubio

Política

El reclamo del senador Alfredo Deluque por las “soluciones improvisadas” del Gobierno nacional en la Alta Guajira, a propósito de las lanchas ambulancia

Mundo

Esto dijo Marco Rubio de las garantías que le ofrecerán a Gustavo Petro durante su visita a Washington

“No, tiene que ser científica, que ellos estén, que nosotros estemos. Científica que nos diga si hemos traicionado nuestra palabra. Ojo con lo que voy a decir porque la palabra tiene valor y poder”, agregó el mandatario colombiano.

También dijo: “Si ustedes dicen sí, y yo digo sí como gobierno, como representante de este país, y resulta que no es sí, sino no, ellos toman la iniciativa, porque traicionamos nuestra palabra y ahora no se puede jugar; yo he adelantado un tiempo llamémoslo así”.

Entre tanto, este mismo viernes 22 de enero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo una conversación telefónica con la canciller colombiana Rosa Villavicencio, para seguir en los preparativos de la reunión entre Petro y Trump.

“En la mañana del 23 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes @petrogustavo y Donald Trump el 3 de febrero de 2026”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de X.

Y avanzó en el mensaje: “En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”.

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

“De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. La llamada fue descrita por las partes como “muy positiva””, finalizó la Cancillería colombiana.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro tiene toda la atención puesta en la conformación del partido único de izquierda con miras a las elecciones de 2026.

El CNE señala que la reposición por voto válido para las consultas presidenciales del 8 de marzo de 2026 quedó fijada en $8.287

Gustavo Petro, Donald Trump Rueda de prensa, Venezuela

Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

Según Gustavo Bolívar, desde la Cancillería se entregaron cuotas burocráticas a partidos políticos en consulados de Colombia en el exterior a cambio de su apoyo en el Congreso.

Gobierno declaró insubsistentes a un centenar de auxiliares: alertan sobre “grave” antesala electoral

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Información

Investigadores no accedieron a beneficios del MinCiencia por falta de aval de la Gobernación de Córdoba

Álvaro Uribe Vélez recibió el Doctorado Honoris Causa.

Álvaro Uribe Vélez recibió doctorado ‘honoris causa’ por parte de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Ecuador

Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Este fue el polémico mensaje de Gustavo Petro que colmó la paciencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa

Vicky Dávila y Gustavo Petro.

Vicky Dávila retó a Petro: “Venga a El Hueco, en Medellín, y cuente cuánta plata se robaron los corruptos. Ni un voto por Cepeda”

El presidente Gustavo Petro vivió llamativo momento en el Amazonas en pleno evento público.

Gustavo Petro rompió el protocolo en pleno evento público y vivió inesperado momento: estos son los detalles

Registraduría presentó calendario electoral para las elecciones al Congreso y Presidencia de la República del 2026 Bogota marzo 6 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

¿Dónde puedo consultar si soy elegido como jurado de votación para las elecciones presidenciales 2026?

Daniel Quintero

Daniel Quintero confirma su participación en la consulta del Pacto Amplio: “Mi misión es derrotar a Abelardo de la Espriella”

Noticias Destacadas