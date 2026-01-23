Gustavo Petro reveló un tema especial que quiere hablar con Donald Trump: “Bombardear pero no a seres humanos”

En medio de una agenda regional que llevó a cabo el presidente de la República, Gustavo Petro, este viernes 23 de enero en Tumaco, Nariño, hizo referencia al encuentro que sostendrá el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En la declaración que dio el mandatario colombiano, expresó que quiere hablar de “bombardear” pero “no a seres humanos”, ya que su objetivo es buscar una estrategia para que se refuerce el plan de su administración de sustitución de cultivos ilícitos.

Presidente Petro se refirió a la llamada entre la ministra Rosa Yolanda Villavicencio y Marco Rubio

“Yo quiero llegar el 3 de febrero allá a la reunión con Trump no para hablar de misiles —ya él ha visto lo que produce—, no para hablar de misiles. Quiero ir a hablar de bombardear. Pero no a seres humanos, sino la tierra con semillas”, anotó el jefe de Estado.

Además anotó en esa intervención, que dio ante varios líderes sociales de la región de Tumaco: “Bombas de semillas vitales y claro que creen que no se puede, veamos la instancia de verificación independiente al gobierno, científica, no la de los señores que se ganan un sueldo y pintan un cuadro como en las Naciones Unidas”.

“No, tiene que ser científica, que ellos estén, que nosotros estemos. Científica que nos diga si hemos traicionado nuestra palabra. Ojo con lo que voy a decir porque la palabra tiene valor y poder”, agregó el mandatario colombiano.

También dijo: “Si ustedes dicen sí, y yo digo sí como gobierno, como representante de este país, y resulta que no es sí, sino no, ellos toman la iniciativa, porque traicionamos nuestra palabra y ahora no se puede jugar; yo he adelantado un tiempo llamémoslo así”.

Entre tanto, este mismo viernes 22 de enero, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, tuvo una conversación telefónica con la canciller colombiana Rosa Villavicencio, para seguir en los preparativos de la reunión entre Petro y Trump.

“En la mañana del 23 de enero, la Ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, sostuvo una llamada de trabajo cordial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en preparación para la reunión de los presidentes @petrogustavo y Donald Trump el 3 de febrero de 2026”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta oficial de X.

Y avanzó en el mensaje: “En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”.

“De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos. Los temas a tratar incluyeron, entre otros, la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica. La llamada fue descrita por las partes como “muy positiva””, finalizó la Cancillería colombiana.