“Decían que me quedaría como un dictador”: Gustavo Petro agitó la redes al hablar de la reelección

Este jueves 20 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la ceremonia militar en donde se conmemoraron los 94 años de la Casa Militar.

En el discurso que dio el mandatario colombiano, llamó la atención de los asistentes la mención que hizo sobre las voces en el país que advertían que Petro tenía la intención de buscar una reelección para prolongar su mandato.

Gustavo Petro, según la Constitución Política, termina su Gobierno el próximo 7 de agosto de 2026.

“Ya vamos finalizando este Gobierno, cuando entré había un sector por ahí que decía que me iba a quedar aquí como un dictador y dele que dele, todos los días repetían lo mismo, y fíjense que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas”, expresó el jefe de Estado.

Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Entre tanto, en su intervención, la cual dio en la plaza de Armas de la Casa de Nariño, el jefe de Estado realizó una reflexión sobre la paz en Colombia.

“No hay otro camino que la paz. Y podríamos seguir hablando de este tema, pero no es el tema de esta reunión. El tema de esta reunión es que el actual presidente de la República de Colombia, también agredido, calumniado permanentemente, les agradece a ustedes el trabajo que hacen, civiles, militares, miembros de la Policía, hombres y mujeres de diferentes rangos en esta casa; les agradece por cuidarme, porque al final esa es la función de la Casa Militar, cuidarme; a veces yo no me dejo cuidar tanto, pero les agradezco de todas maneras el esfuerzo”, expresó Petro, agradeciendo a los integrantes de la Casa Militar.

Y avanzó en el discurso: “Nos seguiremos matando y no seremos una gran nación y yo quiero que aquí haya una gran nación, una Gran Colombia que no la amenace nadie, ni de afuera ni de adentro”.

Varias voces alertaron que una de las intenciones que tenía el presidente Petro era buscar la reelección. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Que no nos arrodillemos, que sepamos mirar de frente, porque no tenemos nada que ocultar, más que el de tener vidas intensas, que son hermosas por lo intensas, y más por tener un país de los más bellos del mundo: Colombia, el país de la belleza”, recalcó.