Suscribirse

Política

“Decían que me quedaría como un dictador”: Gustavo Petro agitó la redes al hablar de la reelección

El presidente dio un llamativo discurso en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 8:48 p. m.
Presidente Gustavo Petro reveló su decisión final sobre la reelección
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Este jueves 20 de noviembre, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró la ceremonia militar en donde se conmemoraron los 94 años de la Casa Militar.

En el discurso que dio el mandatario colombiano, llamó la atención de los asistentes la mención que hizo sobre las voces en el país que advertían que Petro tenía la intención de buscar una reelección para prolongar su mandato.

Contexto: Gustavo Petro respondió críticas por admitir que fue a un burdel en Portugal: “Aún soy capaz de la seducción”

Gustavo Petro, según la Constitución Política, termina su Gobierno el próximo 7 de agosto de 2026.

“Ya vamos finalizando este Gobierno, cuando entré había un sector por ahí que decía que me iba a quedar aquí como un dictador y dele que dele, todos los días repetían lo mismo, y fíjense que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas”, expresó el jefe de Estado.

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño.
Gustavo Petro entró en la recta final de su Gobierno | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Entre tanto, en su intervención, la cual dio en la plaza de Armas de la Casa de Nariño, el jefe de Estado realizó una reflexión sobre la paz en Colombia.

“No hay otro camino que la paz. Y podríamos seguir hablando de este tema, pero no es el tema de esta reunión. El tema de esta reunión es que el actual presidente de la República de Colombia, también agredido, calumniado permanentemente, les agradece a ustedes el trabajo que hacen, civiles, militares, miembros de la Policía, hombres y mujeres de diferentes rangos en esta casa; les agradece por cuidarme, porque al final esa es la función de la Casa Militar, cuidarme; a veces yo no me dejo cuidar tanto, pero les agradezco de todas maneras el esfuerzo”, expresó Petro, agradeciendo a los integrantes de la Casa Militar.

Y avanzó en el discurso: “Nos seguiremos matando y no seremos una gran nación y yo quiero que aquí haya una gran nación, una Gran Colombia que no la amenace nadie, ni de afuera ni de adentro”.

-
Varias voces alertaron que una de las intenciones que tenía el presidente Petro era buscar la reelección. | Foto: Guillermo Torres / Semana

“Que no nos arrodillemos, que sepamos mirar de frente, porque no tenemos nada que ocultar, más que el de tener vidas intensas, que son hermosas por lo intensas, y más por tener un país de los más bellos del mundo: Colombia, el país de la belleza”, recalcó.

Contexto: Opositor sorprende al defender en vivo a Petro: “No le otorgo a ningún imperio el derecho de agredir a Colombia”

Y finalmente, indicó Gustavo Petro: “¿Que por qué tenemos que agachar la mirada? Si antes nos envidian por muchas y diferentes razones. Así que lo que quiero es una Colombia que sea libre. Que tenga su jaguar en el corazón, porque siempre hay que estar listo; pero que también tenga todas las flores, la poesía y las mariposas amarillas, como he querido que esta casa ya de ladrillos se llene de mariposas amarillas. Que son capaces de exorcizar los malos espíritus que han conducido a Colombia tantas veces a violencias terribles donde han quedado centenares de miles de personas asesinadas, siempre humildes”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Llegada de John Poulos a La Tramacúa ha sido caótica: destapan problemas que ha tenido el asesino de Valentina Trespalacios

2. Vanessa Pulgarín lanzó mensaje horas antes de la coronación de Miss Universo 2025: “Voy a ser muy sincera”

3. Futuro de Reinaldo Rueda estaría en la Liga BetPlay: multicampeón lo quiere tras eliminación con Honduras

4. “No puede llegar aquí”: Petro destapó fuerte golpe que recibió Verónica Alcocer. ¿Consecuencia de la lista Clinton?

5. La publicación de Luis Díaz tras la victoria de Colombia ante Australia: deja claro su amor por James Rodríguez

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroReelección

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.