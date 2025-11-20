Suscribirse

Gustavo Petro respondió críticas por admitir que fue a un burdel en Portugal: “Aún soy capaz de la seducción”

Los hechos que generaron polémica se registraron en una visita oficial que hizo en 2023.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 2:36 p. m.
Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia
Gustavo Petro | Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de Colombia

Crece la polémica en el país, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmara de manera pública que sí estuvo en un burdel en medio de un viaje internacional.

Ese hecho, que quedó registrado en los informes que reveló la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desató una ola de comentarios en las redes sociales, especialmente en la plataforma de X.

Contexto: Así respondió la exesposa de Petro al enterarse de la visita del presidente a un burdel en Portugal: “Hipocresía andante”

Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien publicó un agudo mensaje en su cuenta personal de X: “Sr. presidente seductor. Lo que ud. hace en medio de una visita oficial, no hace parte de su ‘vida privada’ y menos si eso implica hacer esperar a su comitiva por 6 horas”.

“Y ud. tiene acceso a mis transacciones bancarias y sabe que no hay ninguna irregularidad”, expresó el congresista de oposición.

La controversia tomó vuelo por un mensaje de Petro en el que admitió que fue a un burdel en Lisboa, en Portugal.

Gustavo Petro
Gustavo Petro en la polémica visita oficial a Portugal. | Foto: Corbis via Getty Images

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, anotó el mandatario colombiano.

Y agregó: “¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”.

Pero este jueves 20 de noviembre, el jefe de Estado le salió al paso a la ola de comentarios sobre su visita a un burdel en Portugal.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía”, dijo.

Además, anotó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo”.

Contexto: Gustavo Petro revela los planes y negocios de alias Iván Mordisco, máximo líder de las disidencias de las Farc

Por último, y de acuerdo con los documentos publicados por la UIAF, el gasto por parte de Gustavo Petro en el Ménage Strip Club de Lisboa, en Portugal, se hizo en el 2023 en medio de una agenda internacional.

