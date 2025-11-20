Gustavo Petro respondió críticas por admitir que fue a un burdel en Portugal: “Aún soy capaz de la seducción”

Crece la polémica en el país, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmara de manera pública que sí estuvo en un burdel en medio de un viaje internacional.

Ese hecho, que quedó registrado en los informes que reveló la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desató una ola de comentarios en las redes sociales, especialmente en la plataforma de X.

Fue el caso del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien publicó un agudo mensaje en su cuenta personal de X: “Sr. presidente seductor. Lo que ud. hace en medio de una visita oficial, no hace parte de su ‘vida privada’ y menos si eso implica hacer esperar a su comitiva por 6 horas”.

Sr. Presidente Seductor.



Lo que Ud. hace en medio de una visita oficial no hace parte de su “vida privada” y menos si eso implica hacer esperar a su comitiva por 6 horas.



Y Ud. tiene acceso a mis transacciones bancarias y sabe que no hay ninguna irregularidad. https://t.co/QDN0N6WOE7 pic.twitter.com/oSSS5J4MmC — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 20, 2025

“Y ud. tiene acceso a mis transacciones bancarias y sabe que no hay ninguna irregularidad”, expresó el congresista de oposición.

La controversia tomó vuelo por un mensaje de Petro en el que admitió que fue a un burdel en Lisboa, en Portugal.

Gustavo Petro en la polémica visita oficial a Portugal. | Foto: Corbis via Getty Images

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, anotó el mandatario colombiano.

Bueno, algún día contaré porque me gaste 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente.



¿Mis cuentas bancarias durante años… https://t.co/9oEVCwBBje — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025

Y agregó: “¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”.

Pero este jueves 20 de noviembre, el jefe de Estado le salió al paso a la ola de comentarios sobre su visita a un burdel en Portugal.

“Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía”, dijo.

Hay dos cosas que he aprendido en la vida, a no acostarme con mujer de la que no nazca nada en mi corazón, y a no comprar el sexo cuando aún soy capaz de la seducción y de la poesía. Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo https://t.co/auySeVNIIn — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 20, 2025

Además, anotó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Siempre hay que combinar la sexualidad con la cultura, eso se llama erotismo. Te lo aconsejo”.