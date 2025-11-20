Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, se metió en la polémica que se creó tras conocerse que el jefe de Estado estuvo presente en un burdel en Portugal, lo que ha generado una gran controversia.

Todo se conoció después de que el mismo mandatario autorizara que toda su vida financiera fuera revelada. Por eso, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) publicó un informe con las compras que ha hecho Petro y allí apareció este sitio.

Horas después de que se abriera el debate y las críticas no se hicieran esperar, el propio presidente se encargó de confirmar que esta información era cierta y sí había estado en un burdel cuando viajó al país europeo.

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, dijo en su cuenta de X.

Mary Luz Herrán respondió a las palabras de quien en su momento fue su pareja y no dudó en salir a defenderlo. A través de sus redes sociales, la mujer cuestionó que se estén centrando en este punto, ya que no se observa ningún movimiento de dinero irregular, tal y como se venía afirmando por los supuestos vínculos con el narcotráfico de los que se le acusa desde Estados Unidos.

“Imagino que a los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción, sino de miserables 49€ en un sitio para adultos”, señaló.

Imagino que a los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción, sino de miserables 49€ en un sitio para adultos. El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Hipocresía andante… pic.twitter.com/CDlMEGGMjP — Mary Luz Herrán (@MaryLuzHerran) November 19, 2025

La exesposa del mandatario agregó en su mensaje: “El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hipocresía andante...”.

De esta forma, Herrán volvió a salir en defensa de Petro, como ha hecho en otras oportunidades. Incluso, el pasado fin de semana tuvo que desmentir lo que dijo un usuario de redes, quien afirmó que ella había quedado embarazada cuando era menor de edad y Petro, mayor de edad.

Herrán negó esto por completo. Aseguró que cuando sus hijos nacieron ella ya tenía más de 18 años y, además, remarcó que el hoy jefe de Estado le enseñó muchas cosas como pareja y como padre.

“Fue excelente compañero, me enseñó grandes cosas de la vida y a ser más fuerte. Me apoyó en la maternidad, en criar nuestros hijos, en terminar mis estudios. Conocimos el mundo, amamos la política, nuestro pueblo, sus gentes, los triunfos“, dijo.