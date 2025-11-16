Suscribirse

Así respondió exesposa de Gustavo Petro a hombre que dijo que el presidente la embarazó cuando era menor de edad

La exmujer del mandatario no dudó en salir a defender a quien fue su pareja en la juventud.

Redacción Confidenciales
16 de noviembre de 2025, 6:48 p. m.
Gustavo Petro y su exesposa Mary Luz Herrán.
Gustavo Petro y su exesposa Mary Luz Herrán.

Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, respondió duramente a un hombre que, por medio de su cuenta de X, aseguró que el jefe de Estado la había embarazado cuando ella era menor de edad.

La mujer no dudó en salir a defender a quien fue su marido y sostuvo que él fue un gran papá con el que aprendió muchas cosas.

"Nunca fue mal padre, yo era mayor de edad cuando nacieron mis hijos. Fue excelente compañero, me enseñó grandes cosas de la vida y a ser más fuerte“, dijo.

Herrán indicó que Petro la apoyó durante la maternidad, criando a sus hijos y mientras que ella terminaba sus estudios.

En ese sentido, señaló que juntos conocieron el “mundo, amamos la política, nuestro pueblo, sus gentes, los triunfos“.

"Hoy y desde hace años, él ha amado a otras y yo a otros, de mi lado no tengo ningún resentimiento“, agregó.

Por ello, le pidió al sujeto que no siguiera atacando de esta forma al máximo mandatario de los colombianos, destacando que en su momento él la amó.

"Tenemos dos maravillosos hijos que lo aman. Nada es para siempre. Y en este mundo de la política y el poder difícil que sea así“, concluyó.

