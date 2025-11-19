“Si usted es socialista, se muere de hambre”: Gustavo Petro soltó llamativa respuesta a críticas por sus gastos

Sigue la defensa de parte del presidente Gustavo Petro a los informes de sus gastos que fueron dados a conocer por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En uno de los mensajes que publicó el jefe de Estado, habló de esa polémica que llamó la atención en distintos sectores, ante lo que lanzó una fuerte respuesta a una crítica que le hizo un congresista de la oposición.

Se trata del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien por medio de su cuenta personal de X le pasó factura a Petro.

“Presidente. Lo que cuestiono es su falta de coherencia. Ud. despotrica contra el capitalismo y sus valores y al tiempo se gasta millonadas en marcas de lujo, quintaesencia del modelo que tanto critica. Y aunque no satanizo esas marcas, le aclaro que no uso ni Gucci ni Prada”, publicó el congresista del Centro Democrático.

La reacción del mandatario impactó las redes sociales, ya que soltó una frase que no pasó desapercibida, al señalar: “Si usted es socialista, se muere de hambre”.

“Le diré que es bastante infantil su análisis. Significa que si usted es socialista, se muere de hambre, porque toda comida en el capitalismo implica la compra de mercancías, no puede usar ni esta red por donde le contesto, no puede informar ni debatir, no puede alimentarse del pensamiento, porque los libros son también mercancías”, respondió el jefe de Estado.

Y agregó: “Si hubiera estudiado bien mi programa, descubriría que lo que he propuesto a la sociedad colombiana es que los derechos fundamentales de los colombianos, que no pueden ser tratados como mercancías porque solo el que tiene algún dinero los tendría, y, por tanto, dejarían de ser derechos universales, sean atendidos por sistemas que antes que ser regidos por el mercado, sean regidos por la sociedad y su Estado; derechos como la salud, la educación, la pensión no pueden ser tratados como simples mercancías. Usted no entendió eso”.

“El capitalismo caerá por sus propias contradicciones, la principal: la que establece con la vida. Allí donde el capital está contra la vida, allí debe ser regulado”, recalcó Petro.