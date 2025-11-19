Suscribirse

Política

“Si usted es socialista, se muere de hambre”: Gustavo Petro soltó llamativa respuesta a críticas por sus gastos

El presidente también expresó: “Es bastante infantil su análisis”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 7:41 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Sigue la defensa de parte del presidente Gustavo Petro a los informes de sus gastos que fueron dados a conocer por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En uno de los mensajes que publicó el jefe de Estado, habló de esa polémica que llamó la atención en distintos sectores, ante lo que lanzó una fuerte respuesta a una crítica que le hizo un congresista de la oposición.

Contexto: Petro lanzó inesperado reto a congresista de oposición al comparar quién gasta más dinero: la respuesta se hizo viral

Se trata del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien por medio de su cuenta personal de X le pasó factura a Petro.

Representante a la Cámara Andrés Forero del Centro Democrático
Representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Presidente. Lo que cuestiono es su falta de coherencia. Ud. despotrica contra el capitalismo y sus valores y al tiempo se gasta millonadas en marcas de lujo, quintaesencia del modelo que tanto critica. Y aunque no satanizo esas marcas, le aclaro que no uso ni Gucci ni Prada”, publicó el congresista del Centro Democrático.

La reacción del mandatario impactó las redes sociales, ya que soltó una frase que no pasó desapercibida, al señalar: “Si usted es socialista, se muere de hambre”.

“Le diré que es bastante infantil su análisis. Significa que si usted es socialista, se muere de hambre, porque toda comida en el capitalismo implica la compra de mercancías, no puede usar ni esta red por donde le contesto, no puede informar ni debatir, no puede alimentarse del pensamiento, porque los libros son también mercancías”, respondió el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Y agregó: “Si hubiera estudiado bien mi programa, descubriría que lo que he propuesto a la sociedad colombiana es que los derechos fundamentales de los colombianos, que no pueden ser tratados como mercancías porque solo el que tiene algún dinero los tendría, y, por tanto, dejarían de ser derechos universales, sean atendidos por sistemas que antes que ser regidos por el mercado, sean regidos por la sociedad y su Estado; derechos como la salud, la educación, la pensión no pueden ser tratados como simples mercancías. Usted no entendió eso”.

“El capitalismo caerá por sus propias contradicciones, la principal: la que establece con la vida. Allí donde el capital está contra la vida, allí debe ser regulado”, recalcó Petro.

Contexto: ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

Además, concluyó: “Mi programa económico no es transformar la sociedad colombiana en un socialismo, porque el socialismo no es local, sino global, por eso explícitamente dije, no lo leyó, que lo que vamos es a eliminar toda relación económica precapitalista y a fortalecer el mismo capitalismo superando el capitalismo raquítico y parásito que tenemos, que solo vive del Estado, muy acostumbrado a feudales y mafiosos”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estados Unidos da un respiro a los solicitantes de green card, tras revés judicial sobre las tasas

2. Los restaurantes más populares y queridos por los estadounidenses que cerrarán parte de sus operaciones en 2025

3. Evite sanciones: este es el pico y placa en Medellín para este jueves 20 de noviembre de 2025

4. Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

5. Contraloría le da cinco días al Ministerio de Defensa para que entregue información sobre la compra de aviones Gripen

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroSocialismoGastos

Noticias Destacadas

Juan Guillermo Zuluaga, precandidato presidencial.

Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, renuncia a su candidatura presidencial

Redacción Semana
Condecoración a la primera dama de Bogotá.

Representante Carolina Arbeláez reclama por “contradicciones” entre el presidente Petro y sus ministros por el contrato de aviones Gripen

Redacción Semana
Presidente Gustavo Petro

“Si usted es socialista, se muere de hambre”: Gustavo Petro soltó llamativa respuesta a críticas por sus gastos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.