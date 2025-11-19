Siguen generando controversia en el país los gastos que se revelaron por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, los cuales fueron publicados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En medio de esa polémica, el mandatario colombiano se enfrascó en un fuerte choque con un congresista de la oposición. Se trata del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

El primero en lanzar una aguda pulla fue el congresista, quien, a través de su cuenta personal de X, escribió lo siguiente: “A @petrogustavo no le gustan lujos, pero el neoliberalismo explotador e inhumano lo obliga a comprar en Gucci o Prada…”.

A @petrogustavo no le gustan lujos, pero en neoliberalismo explotador e inhumano lo obliga a comprar en Gucci o Prada… https://t.co/kCLnwT0Xoa — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 18, 2025

Posteriormente, el presidente Petro reaccionó a ese mensaje, y propuso un inesperado reto: comparar quién gasta más dinero.

“Congresista, Andrés, lo invito a lo mismo y comparamos si usted gasta más que yo”, expresó el mandatario.

Congresista Andrés, lo invito a lo mismo y comparamos si usted gasta más que yo. https://t.co/66npQehaQW — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025

Pero la réplica no se hizo esperar por parte del congresista del Centro Democrático: “Presidente. Lo que cuestiono es su falta de coherencia. Usted despotrica contra el capitalismo y sus valores y al tiempo se gasta millonadas en marcas de lujo, quintaesencia del modelo que tanto critica. Y aunque no satanizo esas marcas, le aclaro que no uso ni Gucci ni Prada”.

Presidente.



Lo que cuestiono es su falta de coherencia. Ud. despotrica contra el capitalismo y sus valores y al tiempo se gasta millonadas en marcas de lujo, quintaesencia del modelo que tanto critica.



Y aunque no satanizo esas marcas, le aclaro que no uso ni Gucci ni Prada. — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) November 19, 2025

En los documentos publicados por la UIAF, se evidencian transacciones de euros, compras de lujo para Verónica Alcocer, así como retiros de dinero por parte de la hoy embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, cuando era su directora del Dapre.

Sin embargo, esos gastos fueron justificados por el presidente Petro en una publicación en su cuenta de X.

“¿No les parece grave que mis cuentas bancarias y sus transacciones desmientan la calificación del presidente Trump sobre un presidente elegido democráticamente por los colombianos?”, anotó.

La gran pregunta es: ¿Si ustedes pueden demostrar que mis gastos superan mi sueldo y mis ingresos por regalías de mi libro?



¿Al presidente de su país, señores de @NoticiasRCN, lo acusan de ser jefe del narcotráfico, según el presidente de los EEUU, y, tras ello, lo vincula en al… https://t.co/4QoeLZ8ALi — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 19, 2025