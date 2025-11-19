Suscribirse

Petro lanzó inesperado reto a congresista de oposición al comparar quién gasta más dinero: la respuesta se hizo viral

El intercambio de mensajes se registró en redes sociales. Aquí puede leer lo que se escribieron.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 3:34 p. m.
El presupuesto para el 2025 ha generado gran controversia.
Gustavo Petro discutió con un congresista del Centro Democrático. | Foto: Semana

Siguen generando controversia en el país los gastos que se revelaron por parte del presidente de la República, Gustavo Petro, los cuales fueron publicados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En medio de esa polémica, el mandatario colombiano se enfrascó en un fuerte choque con un congresista de la oposición. Se trata del representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero.

Contexto: Más líos para Verónica Alcocer: piden a la Unión Europea investigar un lavado de activos

El primero en lanzar una aguda pulla fue el congresista, quien, a través de su cuenta personal de X, escribió lo siguiente: “A @petrogustavo no le gustan lujos, pero el neoliberalismo explotador e inhumano lo obliga a comprar en Gucci o Prada…”.

Posteriormente, el presidente Petro reaccionó a ese mensaje, y propuso un inesperado reto: comparar quién gasta más dinero.

“Congresista, Andrés, lo invito a lo mismo y comparamos si usted gasta más que yo”, expresó el mandatario.

Pero la réplica no se hizo esperar por parte del congresista del Centro Democrático: “Presidente. Lo que cuestiono es su falta de coherencia. Usted despotrica contra el capitalismo y sus valores y al tiempo se gasta millonadas en marcas de lujo, quintaesencia del modelo que tanto critica. Y aunque no satanizo esas marcas, le aclaro que no uso ni Gucci ni Prada”.

En los documentos publicados por la UIAF, se evidencian transacciones de euros, compras de lujo para Verónica Alcocer, así como retiros de dinero por parte de la hoy embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, cuando era su directora del Dapre.

Sin embargo, esos gastos fueron justificados por el presidente Petro en una publicación en su cuenta de X.

“¿No les parece grave que mis cuentas bancarias y sus transacciones desmientan la calificación del presidente Trump sobre un presidente elegido democráticamente por los colombianos?”, anotó.

Contexto: Presidente Petro reaccionó a la reaparición de Iván Mordisco: “Ya me tenía amenazado de muerte desde hace años”

Y concluyó: “¿Es posible un jefe del narcotráfico colombiano pagando su casa durante ya 14 años al banco y que no aparezcan otras propiedades? ¿No le parece raro que solo gaste lo que se gana en su sueldo? ¿No les parece que mis transacciones durante años y en todas mis cuentas no demuestren corrupción ni narcotráfico?”.

Redacción Semana
Redacción Semana
