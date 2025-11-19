Suscribirse

Política

¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

La primera dama está en el ojo del huracán por el reporte de un medio de comunicación que fue publicado desde Suecia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 6:20 p. m.
Verónica Alcocer Casa de Nariño
Verónica Alcocer está en el ojo del huracán. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA / Colprensa

Sigue la polémica que se desató por la supuesta vida de millonaria que al parecer estaría gozando la primera dama, Verónica Alcocer, la cual fue expuesta por un medio de comunicación de Suecia.

El reportaje lo adelantó el periódico Expressen, el cual —al menos inicialmente— afirmó que Alcocer se da lujos en ese país.

Además, ese medio dijo que la esposa del presidente Gustavo Petro, “Verónica Alcocer, también pasa tiempo con el DJ internacional Gunn Lundemo, quien anteriormente ayudó a Alcocer con la vivienda en Estocolmo. Se dice que Lundemo también presentó nuevos amigos a la esposa del presidente”.

Verónica AlcOcer Primera dama
Verónica Alcocer fue objeto de una publicación sueca, que la relaciona con una vida millonaria. | Foto: PRESIDENCIA
Contexto: Gustavo Petro sale en defensa de Verónica Alcocer tras un informe de la prensa sueca que revela su vida de lujos en Estocolmo

Sin embargo, en las redes sociales empezó a circular una información en la cual supuestamente, desde la Casa de Nariño, se habría dado la orden de censurar esa información que afecta a Verónica Alcocer.

La medida habría salido desde la mano derecha del presidente Gustavo Petro, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez, directora del Dapre (foto), fue señalada de ejecutar una supuesta orden del presidente Petro sobre Verónica Alcocer. Foto: Bogotá. Octubre 8 de 2025. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Sobre ese hecho, que desató una ola de comentarios en las redes sociales, desde la Casa de Nariño se publicó un post, en el cual se desmintió esa información:

“Desde el Dapre, en cabeza de su directora y secretaria general de Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez, rechazamos y desmentimos las versiones que afirman sobre una supuesta orden para eliminar contenidos periodísticos”.

Y agrega: “El Dapre no solicita ni ha solicitado la eliminación de artículos o publicaciones, incluso cuando estos contienen información falsa o carente de validez”.

“Invitamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a verificar las fuentes y contrastar los hechos antes de difundir afirmaciones sin sustento, para evitar confusiones o interpretaciones erróneas”, puntualizó.

Entre tanto, la situación de Verónica Alcocer parece complicarse, ya que el experto anticrimen Juan Carlos Portilla radicó un documento ante la Unión Europea para solicitar que se investigue un presunto lavado de activos.

Profesor Juan Carlos Portilla en diálogo con SEMANA
Profesor Juan Carlos Portilla en diálogo con SEMANA | Foto: Foto tomada de la transmisión de SEMANA

“La efectividad de la investigación penal nacional exige, entre otros instrumentos, la solicitud o gestión de asistencia judicial y administrativa internacional, y el acceso a la red de Unidades de Inteligencia Financiera (FIU) de Estados miembros de la Unión Europea, empezando por la FIU de Suecia, por ser jurisdicción de interés en razón de los hechos publicados”, dijo el experto.

Finalmente, uno de los apartes del documento que se radicó expresa:

“La identificación, compilación y remisión de toda inteligencia financiera, reportes de operaciones sospechosas, análisis STR, datos de pagos transfronterizos, información de cuentas, datos de beneficiarios finales y cualquier otra documentación relacionada con Verónica Socorro Alcocer García, personas vinculadas y vehículos societarios o fiduciarios relacionados”.

Contexto: Piden incluir reporte con la vida de lujo de Verónica Alcocer en Suecia, en la investigación que se adelanta por lavado de activos en Colombia

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No es como lo pintan”: colombiana cuenta la realidad de trabajar en España y sorprende a muchos

2. Así fue la violencia física a la que habría sido sometida Ximena Bustamante, expareja del abogado Miguel Ángel del Río

3. ¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

4. Mamdani vs. el Jardín de la Calle Elizabeth: la batalla que divide a Nueva York entre concreto y comunidad

5. Disidentes de Farc salieron con megáfono a anunciar ataque en Cauca; Policía hizo angustiante llamado en audio: “Nos van a matar”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Verónica AlcócerlujosCasa de Nariño

Noticias Destacadas

Verónica Alcocer Casa de Nariño

¿Mano derecha de Petro censuró información que expone a Verónica Alcocer y supuestos lujos? Casa de Nariño responde

Redacción Semana
El presidente Gustavo Petro habló sobre la muerte de menores en un bombardeo de las FF.MM.

Estos son los representantes cercanos a Petro que respaldan la moción de censura contra el minDefensa Pedro Sánchez por bombardeo

Redacción Semana
Abelardo de la Espriella

“¡Mi alianza es con el pueblo!”: Abelardo de la Espriella responde a propuesta de Juan Carlos Pinzón de juntar líderes políticos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.