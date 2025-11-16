Suscribirse

Política

Gustavo Petro sale en defensa de Verónica Alcocer tras un informe de la prensa sueca que revela su vida de lujos en Estocolmo

El mandatario colombiano señaló que a su exesposa “ya le hicieron mucho daño” y que ella no es como él.

Redacción Semana
17 de noviembre de 2025, 3:05 a. m.
Gustavo Petro y Verónica Alcocer
El presidente Gustavo Petro y su exesposa Verónica Alcocer. | Foto: Presidencia

El presidente de la República, Gustavo Petro, salió este domingo en defensa de su exesposa Verónica Alcocer, luego de informes de medios de comunicación en Suecia, que hablan de una lujosa vida en Estocolmo.

El medio sueco Expressen publicó un artículo en el que detalla la vida de lujo que vive la exesposa del presidente Petro en Suecia, y asegura que Alcocer se codea con millonarios, toma champaña y asiste a fiestas en clubes privados.

Contexto: Verónica Alcocer vive rodeada de millonarios y en clubes privados en Suecia, tras sanciones de EE. UU., revela informe

Tras la publicación, el jefe de Estado salió en defensa de su exesposa o como él mismo la llama, “la madre de mis hijas”, asegurando ella es “una mujer libre”, y que “no gasta ni un peso del erario”.

“Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica... Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo”, manifestó el mandatario en su cuenta de X.

Destacó que “como la extrema derecha del país vive del Estado no se imagina qué es vivir sin él. La extrema derecha no sabe qué es eso y no puede salir de su trampa de mentira y miedo”.

Petro sentenció que el intento de la oposición “por destruir mi familia para debilitarme no funciona” y resaltó que “en lo que fue y es mi familia siempre habrá respeto, lo que siempre enseñé fue honestidad y libertad de pensamiento. Libertad del ser. El uribismo extremo no sabe qué es eso”.

El artículo presentado por Expressen recopiló declaraciones de personas cercanas a Verónica Alcocer, que aseguran que su vida en Suecia se basa en comer en restaurantes de renombre en Stureplan, en el centro de Estocolmo, donde se encuentra variedad de bares y zonas de diversión para personas de altos ingresos.

La primera dama también asiste a fiestas privadas y bailando en el “Noppes, un club privado fundado por el conde Carl Adam ‘Noppe’ Lewenhaupt, amigo del rey. El club pasó a manos de su hijastro Leonard Taube tras el fallecimiento de Lewenhaupt en 2017”, de acuerdo con lo relatado por el medio de comunicación.

Contexto: La Fiscalía abrió investigación tras denuncia contra Verónica Alcocer por presunto lavado de activos y estafa

Según Expressen, los amigos de Alcocer son “Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su pareja Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi, el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson”.

