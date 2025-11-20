Opositor sorprende al defender en vivo a Petro: “No le otorgo a ningún imperio el derecho de agredir a Colombia”

Teniendo en cuenta que recientemente el Gobierno de Donald Trump decidió incluir al presidente Gustavo Petro en la lista Clinton, la empresa italiana Leonardo Helicopters anunció que suspenderá temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero que utiliza el jefe de Estado colombiano.

En El Debate de SEMANA, el exsenador Jorge Enrique Robledo, férreo opositor del presidente Gustavo Petro, fue enfático en decir que no está de acuerdo con las recientes decisiones tomadas por Trump contra el mandatario colombiano.

“Todo este país sabe de mis inmensas diferencias con Gustavo Petro, que crecen y crecen además; pero también he sido enfático en señalar, en casos anteriores, desde que apareció lo de la lista Clinton, que no estoy de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, con el presidente Donald Trump”, dijo Robledo.

Para el exsenador, como están actuando los Estados Unidos contra el Gobierno Petro, no es la manera de solucionar las diferencias entre dos mandatarios.

“Esa no puede ser la manera de tramitar las diferencias entre los gobiernos, entre los presidentes. Es natural que las tengan [diferencias], pero eso no se puede tramitar procediendo contra Colombia, ni contra el jefe de Estado, ni contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Yo no puedo compartir eso, repito”, destacó Robledo.

Robledo también destacó que, si bien Estados Unidos es una gran potencia económica y militar en el mundo, no se “puede convertir como en una especie de imperio y colonialismo”.

“El colonialismo fueron formas de organización de la humanidad que se supone ya fueron superadas hace mucho tiempo y cada vez debemos luchar más para que las relaciones entre los países sean en pie de igualdad, intercambios comerciales recíprocos, de paciencias y de prudencias”, agregó.

Frente al reciente anuncio de la empresa Leonardo Helicopters, Robledo señaló que ello termina afectando más a Colombia que al propio presidente Petro.