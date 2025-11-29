Contingencia en la Dian paraliza plataformas clave para el comercio exterior. Incertidumbre entre los empresarios

Desde el viernes, 28 de noviembre, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) declaró oficialmente la activación de un esquema de contingencia por la indisponibilidad parcial en los servicios informáticos electrónicos utilizados para los trámites aduaneros.

Mediante una comunicación emitida por su Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, la entidad informó a los usuarios de estos servicios, principalmente importadores y exportadores, para que tomen las respectivas medidas y no se afecte el flujo del comercio exterior. Esta situación también se había presentado en agosto.

La afectación se concentra específicamente en tres sistemas clave para el funcionamiento del comercio exterior: Muisca Carga, Salida de Mercancías y SYGA Importaciones. Estos módulos permiten el registro y control de operaciones de importación, exportación y movimiento logístico de mercancías, lo que implica que cualquier interrupción puede generar retrasos y represamientos en la operación aduanera del país.

Ante esta situación, la Dian recordó que, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 0046 de 2019, durante el periodo de contingencia se autoriza la realización de trámites manuales, siempre y cuando el usuario aduanero certifique que el procedimiento no puede ser ejecutado a través de los sistemas electrónicos habituales.

Esta medida busca evitar la parálisis de la actividad comercial y mitigar el impacto en el flujo de mercancías que entran y salen del territorio nacional.

La entidad recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones que se publicarán en los canales oficiales de comunicación de la Dian, incluyendo el portal web y las cuentas institucionales en redes.

Según informó la autoridad tributaria, el equipo técnico interno, en coordinación con proveedores externos especializados en infraestructura informática, trabaja de manera prioritaria para restablecer la normalidad operativa en el menor tiempo posible.

Se estima que el restablecimiento completo del servicio dependerá del resultado de los diagnósticos técnicos en curso, así como de las medidas de ajuste implementadas en los servidores y plataformas asociadas. Aunque la Dian no precisó la causa exacta de la indisponibilidad, sí enfatizó que se están realizando acciones preventivas adicionales para evitar que este tipo de fallas afecte de manera prolongada la cadena logística y los procesos aduaneros.

Mientras tanto, los gremios del comercio exterior y los agentes aduaneros se mantienen en alerta, a la espera de una pronta normalización del sistema, dado que la fluidez tecnológica es crucial para garantizar la competitividad y el cumplimiento de los plazos establecidos en las operaciones internacionales.

Estas complicaciones aduaneras se suman a la reciente revelación de los resultados de la Encuesta Logística Nacional de 2024, realizada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la cual indica que el costo logístico pasó de 17,9 % en 2022 a 15,6% el año pasado, siendo aún un porcentaje alto que le resta competitividad a los actores del comercio exterior del país frente a otros países.

Según Analdex, el gremio de los exportadores, lo que más pesa en el costo logístico es el transporte, con una participación de 44,5%; almacenamiento con 22,4% e inventarios con 17,7%.