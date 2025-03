Dian necesita una nueva y poderosa aduana. Esta es la propuesta de Analdex, gremio de exportadores

El contrabando causa estragos en la economía colombiana . No solo por la desigualdad de condiciones en las que juegan los que pagan y los que meten la mercancía por los atajos de la evasión; sino porque hace un enorme hueco en la bolsa de recursos públicos con los que se financia el Estado y los programas sociales.

Analdex parte de lo sucedido en 2024, cuando las importaciones del país llegaron a los 60.000 millones de dólares, pero 6.000 millones de dólares pertenecen al contrabando. Es decir, toda esa cantidad de plata, en materia de contribución, se va por el desaguadero de la ilegalidad y, para colmo, afecta la economía, pues la mercancía entra y se vende, pero no aporta, como si lo hacen los negocios legales que a veces naufragan, porque no pueden vender a los irrisorios precios del que no juega limpio.