El botín de la Dian: lo que hay tras la rapiña por puestos y tretas para facilitar la evasión y el contrabando

Procesos multimillonarios que desaparecen

Al respecto, Reyes dijo que en su paso por la Dian, tan pronto llegaba una hoja de vida recomendada, la vetaba, pues afirmó que es partidario de los concursos meritocráticos que se hacen a través de la Comisión del Servicio Civil. “En mi administración me fue bien con ellos”, dijo. No obstante, tampoco es desconocido que, en ocasiones, se mueven hilos para que dichos concursos los gane la persona que alguien requiere tener en la entidad .

La suculenta Dian

Reyes, por ejemplo, aunque señaló que quiere imaginar que hay circunstancias en las que personas recomendadas por un congresista entran a la Dian y van a aportar al país, no se puede negar que, “en realidad, existe un riesgo grande de que ese proceso clientelista lleve a que la persona trabaje no solo por los intereses de Colombia, sino por los de la persona que lo recomendó”.

Triquiñuelas

Y no siempre la oferta de fraude viene del mismo lado. La evasión con participación del funcionario (vinculado o no por clientelismo) es innegable, según lo revelan informaciones ampliamente divulgadas en el país.

Fiscalización y Aduanas

Los vacíos de la ley y la dificultad para aplicar las normas existentes también juegan a favor de la ilegalidad. Es más, algunos expertos recuerdan que el contrabandista no paga por contrabandear, sino que simplemente agradece. Todo, porque en el país el 90 % de los contenedores no se revisan, pues pasan por un canal de selectividad (si no provienen de países con alto riesgo de ingreso de mercancía de ilegalidad o productos que generan alerta porque son los más frecuentes, no generan suspicacias). En consecuencia, en casos como el del llamado zar del contrabando, Diego Marín, alias ‘papá Pitufo’, mediaban regalos en dinero, pero también viajes de lujo, vehículos y otros favores que consolidaban la lealtad de los miembros de la Polfa (Policía Fiscal Aduanera y otros), al zar del contrabando.