Economía

Analdex lanza grave advertencia: “ha desbordado la capacidad operativa de la propia autoridad”

Las contingencias en el sistema aduanero han generado dificultades para las empresas del país.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

15 de agosto de 2025, 10:43 p. m.
Según Analdex, se espera que este año las exportaciones terminen en unos 50.000 millones de dólares. El año pasado cerraron en 57.000 millones.
El comercio exterior es un pilar de la economía de la nación. | Foto: guillermo torres-semana

La Asociación Nacional de Comercio exterior (Analdex) lanzó este viernes, 15 de agosto, una fuerte advertencia, por medio de un comunicado, en relación con la continuidad del comercio exterior.

“Desde el sector empresarial y gremial, manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación actual que enfrentan las operaciones de importación en el país. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de eventos que, de manera consecutiva, han generado graves disrupciones en la cadena logística, afectando directamente la competitividad y la sostenibilidad de las empresas formales que contribuyen al desarrollo de Colombia”, señaló la entidad.

Vehículos transportan contenedores en la terminal de contenedores de comercio exterior del puerto de Qingdao en la provincia de Shandong en Qingdao, China, el 29 de enero de 2025. (Foto de Costfoto/NurPhoto vía Getty Images)
Vehículos transportan contenedores en la terminal de contenedores de comercio exterior. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La advertencia llega tras los problemas reportados por la Dian el pasado fin de semana, en donde se informó sobre un nuevo inconveniente en sus plataformas para realizar diversos trámites. La entidad señaló que las fallas son producto de procesos externos y que se trabaja en su solución.

Contexto: DIAN declara contingencia por caída de plataformas aduaneras: fallas externas afectan trámites clave

La Dian aclaró que, si bien la afectación técnica también ha impactado algunos servicios tributarios, esta medida de contingencia no cobija la presentación de la declaración de renta de personas naturales 2024, dado que los vencimientos de esta obligación aún no han iniciado. Invitó a los contribuyentes a mantenerse atentos a la información publicada por sus canales oficiales.

Llamado de Analdex

“Nuestro llamado no es a disminuir los controles, sino a fortalecer la capacidad institucional para que estos se realicen de manera eficiente, sin que el sistema colapse, ni se trasladen sobrecostos al empresariado. Recientemente, las operaciones se vieron impactadas por una contingencia en los servicios informáticos aduaneros, que obligó a recurrir a procedimientos manuales”, puntualizaron en el comunicado.

Por otra parte, señalaron que a esta situación se ha sumado un notorio incremento en el número de inspecciones físicas, una medida que, si bien es legítima, ha desbordado la capacidad operativa de la propia autoridad, en las direcciones seccionales.

La consecuencia directa de estas sobrecargas ha sido el aplazamiento sistemático de las diligencias, reprogramando inspecciones para días posteriores e incluso extendiéndolas por más de cinco días, incluyendo fines de semana y festivos

Por último, Analdex le envió un mensaje a las instituciones del país con el objetivo de garantizar la continuidad de los procesos que se desarrollan de comercio exterior.

Algunos productos importados, tendrán que fabricarse en el país para la temporada navideña, según Analdex
La entidad busca evitar contratiempos para las empresas. | Foto: Getty Images

“Hacemos un llamado respetuoso, pero urgente, al Gobierno Nacional y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para que se tomen medidas inmediatas y especiales“, concluyó la entidad por medio del comunicado.

Frente a las soluciones que se desarrollaron el pasado fin de semana, en las cuales la Dian garantizó el funcionamiento de los trámites de manera presencial, la Asociación anunció que se debe implementar un plan de contingencia que permita normalizar el flujo de operaciones y que esto lleve a fortalecer la gestión de riesgos, para focalizar los controles donde realmente se necesitan y garantizar que la capacidad institucional esté a la altura de las exigencias del comercio exterior.

