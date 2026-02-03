A Colombia le empieza a pasar factura esa decisión gubernamental que se volvió mantra: ‘no a la exploración de petróleo y gas a través de nuevos contratos’.

De acuerdo con la información de exportaciones publicada por el Dane este martes 3 de febrero, entre enero y diciembre de 2025, las exportaciones de combustibles y productos de la industria extractiva sumaron 19.190,1 millones de dólares, lo que equivale a una disminución del 17,9 % frente al mismo periodo de 2024.

Uno de los subcomponentes que más impulsó esa caída fue el de petróleo y productos conexos, que en 2024 representaban 15.000 millones de dólares y ahora pasaron a 12.480 millones de dólares, según el informe del Dane.

De manera aislada, solo en diciembre del año pasado, la contracción del segmento de combustibles fue más estrepitosa. Aunque siguieron siendo el motor de las ventas externas, al participar con el 34,5 %, se vendieron 1.568,4 millones de dólares, equivalentes a una caída de 19,4 % frente a diciembre de 2024. Claramente, lo que más disminuyó fue la venta de petróleo (-22,6 %).

Exportaciones de café Foto: Asoexport / Giovanni Cortés

Así fueron las ventas externas generales

En términos totales, en 2025 las exportaciones colombianas sumaron 50.199,9 millones, es decir, un aumento de 1,3 %, frente al mismo periodo de 2024.

En cuanto a productos agropecuarios, alimentos y bebidas, se destaca el importante crecimiento. Según el informe, el país vendió en el exterior 15.307,4 millones de dólares, un crecimiento de 33,2 % frente al mismo periodo de 2024.

Lo que más impulsó ese resultado fue el café, segmento en el cual, las ventas subieron 70,2 %.

Pero también ayudaron el aceite de palma y sus fracciones (83,6 %), que contribuyeron en conjunto con 24,2 puntos porcentuales a la variación del grupo, dice el informe del Dane.

Cifra no se tenía desde 2022

Según el presidente de Analdex, Javier Díaz, la cifra de 2025 no se veía desde el 2022, lo que catalogó como una cifra buena, pues no se había logrado en los últimos dos años. Sin embargo, enfatizó que, habitualmente, Colombia ha tenido exportaciones muy bajas, pues deberíamos estar en una cifra equivalente al doble de lo logrado el año pasado.

A las manufacturas tampoco les fue muy bien. Si bien hubo un crecimiento de 5 %, es una cifra baja en comparación con las expectativas que se tienen en el país, de ser un país industrializado y más desarrollado.