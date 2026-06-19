Tras una serie de bajas, la inflación en Colombia volvió a adoptar una senda alcista hace algunos meses, según el registro oficial que hace el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) cada mes.

Varios factores están presionando la cifra y causan cierta incertidumbre para la economía colombiana, también marcada por una serie de hechos políticos, como las elecciones presidenciales.

La inflación volvería a subir en junio, según las proyecciones de los analistas consultados por el Banco de la República. Foto: Adobe Stock

Recientemente, el Banco de la República publicó su encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, en la que anunciaron la cifra con la que terminaría el mes de junio. Indicaron que para ese periodo se proyecta una inflación del 6,09 %.

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Esto significa que el indicador aumentaría unos 0,39 puntos porcentuales, teniendo en cuenta que la expectativa fijada para el mes de mayo fue de un 5,89 %. El documento también detalla cuál sería la cifra de inflación al cierre del año, apuntando a un 6,48 %. Esta expectativa aumentó frente a la de mayo, que fue de 6,45 % al cierre del año.

El costo de vida aún no cede como se esperaba: el Banco de la República publicó las nuevas expectativas de inflación para el país. Foto: Adobe Stock

El análisis del ente bancario también apunta a que en diciembre de 2027 la inflación podría revertir la tendencia y adoptar una senda bajista, con una cifra al cierre de un 4,83 %, En 24 meses, bajaría a un 4,18 % y a cinco años se estima que se siga moderando y pueda bajar hasta un 3,50 %.

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Por otro lado, la encuesta también demostró cuál fue la expectativa para la inflación descontando el grupo de alimentos. La proyección pasó de 0,47 % a 0,34 % para el mes de junio y desde mayo.

Para diciembre de 2026, los analistas aseguran que la inflación sin alimentos será de 6,37 % en la encuesta de junio. Para los 12 meses, la inflación se proyecta en un 5,50 %, por debajo del 5,64 % registrado en mayo.

Los analistas ajustaron al alza su pronóstico de inflación para 2026. Foto: Bani Gabriel Ortega

Para 2027, la expectativa bajó a 4,86 %, mientras que para los próximos 24 meses esta descendería hasta un 4,16 %.