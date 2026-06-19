Colombia descendió 8 puestos en importante escalafón que mide los sistemas energéticos

De estar en el puesto 43, Colombia pasó al 35, perdiendo así 8 posiciones en el índice del Foro Económico Mundial que mide el progreso de los sistemas energéticos en 120 países de todo el mundo.

No obstante al retroceso de nuestra nación en esa especie de escalafón que, con los resultados evidencia las dificultades que están presentes en términos energéticos, la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, destaca que Colombia “mantiene fortalezas importantes gracias a una matriz eléctrica mayoritariamente hídrica”, pero a la vez advierte que el famoso informe envía señales que el país que no debería ignorar: “menor estabilidad regulatoria, mayores desafíos de ejecución y riesgos crecientes para la seguridad energética”, afirmó.

La generación de energía a partir del agua sigue sacando la cara, pero ahora está en peligro, por el Fenómeno de El Niño. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

“El país se destaca por la participación de energía limpia en su generación, gracias al aporte de la hidroelectricidad y otras fuentes de baja emisión”, manifestó Gutiérrez.

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Según expresa la dirigente gremial en un extenso pronunciamiento alrededor del Energy Transition Index 2026, ya lo clave no es demostrar potencial. Ahora se requiere “garantizar que la transición energética avance al mismo tiempo que se preserva la confiabilidad del sistema (que tengamos energía 24/7). Esto es especialmente importante en un contexto de crecimiento récord de la demanda y retrasos en proyectos estratégicos", advierte Gutiérrez.

Precisamente, el mayor temor con la llegada del Fenómeno de El Niño que, entre otras, ya fue anunciado oficialmente como presente en Colombia, es el nivel de preparación que tenemos para enfrentarlo.

De hecho, el informe del Foro Económico Mundial menciona los desafíos que tiene esta nación y apunta a que se requiere mayor estabilidad regulatoria y compromiso político. De ahí que la presidenta del Consejo Gremial, quien también lidera el gremio Acolgen-de generadores de energía, enfatice en que, “la confianza en las reglas de juego es fundamental para atraer las inversiones que requiere la expansión de generación, transmisión, almacenamiento y respaldo energético”.

El Fenómeno de El Niño podría causar estragos, no solo en el abastecimiento de energía, sino en otros frentes. Foto: Guillermo Torres

Otras conclusiones del índice

Débil avance. El Energy Transition Index muestra que solo el 24 % de los países logró mejorar simultáneamente en seguridad energética, sostenibilidad y equidad. La transición energética se está volviendo más compleja en todo el mundo, según el análisis aportado por Gutiérrez.

Nos cogió mal parqueados. Todo mundo habla de la transición energética, pero lo cierto es que el asunto está crudo. No en vano, según el índice, la preparación global para la transición energética retrocedió 0,8 %, algo que sucede por primera vez en más de una década, según afirma la presidenta del Consejo Gremial: “los principales factores (para ese retroceso) son la incertidumbre regulatoria, los desafíos de financiamiento, los rezagos en infraestructura y las dificultades para ejecutar proyectos”.

Parques solares Foto: Gustavo Gordillo

Hay menos seguridad energética. Colombia perdió la seguridad energética. Está importando y en el entorno doméstico no se evidencian las señales de cambio en ese sentido. De ahí que Natalia Gutiérrez expresa su visión acerca de este punto en el índice del Foro Económico Mundial. La seguridad energética fue la única dimensión del índice que empeoró, impulsada por una caída del 3 % en la confiabilidad de los sistemas eléctricos. La transición no puede medirse únicamente por la instalación de nuevas tecnologías", enfatizó.

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Ejecutar, ejecutar, ejecutar

De cara a un nuevo gobierno, el cual, por demás, tendrá múltiples desafíos, Gutiérrez señala que el principal mensaje que deja el informe para Colombia es que no es necesario mostrar ambición. Lo requerido ahora es ejecutar. Es decir, “convertir el potencial en proyectos construidos y conectados, fortalecer la seguridad energética y generar confianza para atraer las inversiones que el país necesita”.

Abordar el tema implicará “un trabajo entre la industria, los gremios y las comunidades para acelerar la infraestructura que requiere una transición energética sostenible, confiable y competitiva”, concluye la directiva gremial.