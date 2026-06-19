Dólar abre a la baja este viernes en Colombia: precio oficial para este 19 de junio

El dólar inició la cotización de este 19 de junio en un precio de $ 3.440, lo que significó una baja de $ 19 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.459.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.446. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.430. El precio promedio es de $ 3.442.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 19 de junio en Colombia

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 10,25 millones, registrando además un volumen promedio de 330,64 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 % llegando a las 100,600 unidades.

Este es el movimiento de la moneda americana. Foto: Adobe Stock

Fed mantiene tasas de interés y apunta a una subida para fin de año

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo como se esperaba sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, pero sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.

La Fed decidió mantener sin cambios las tasas de interés en un rango de entre el 3,50 % y el 3,75 % por cuarta reunión consecutiva, con un voto unánime por primera vez en un año.

El banco central actualizó además sus previsiones económicas: ahora espera una inflación anual de 3,6 % en lugar de 2,7 % a fin de año, y un PIB en crecimiento de 2,2 % frente al anterior 2,4 % proyectado en marzo.

Los responsables de política monetaria afirmaron que la actividad económica está “expandiéndose a un ritmo sólido pese a la elevada incertidumbre, que obedece, en parte, al conflicto en Oriente Medio”.

La cuantiosa suma que queda comprometida en vigencias futuras; presupuestos que manejarán los próximos gobiernos, engrampados

“La inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2 % del Comité (de Política Monetaria, FOMC), y refleja en parte shocks de oferta que han impulsado subidas de precios en determinados sectores, incluida la energía”, sostuvo.

Los responsables del banco central elevaron su proyección de tasa de interés para fin de año, con una subida antes de que termine el 2026.

Kevin Warsh es el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este miércoles “difícil de creer” la previsión de la Fed de elevar las tasas: “No hace más que lastrar al país y es muy inusual”, declaró Trump a los periodistas en el aeropuerto de Orly, a las afueras de París.

“Pero ahora mismo tenemos a un tipo estupendo al mando, así que me guío por lo que él quiera”, añadió, refiriéndose a Warsh, a quien él mismo nombró.