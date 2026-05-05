Dólar cerró el mercado a la baja: precio oficial del 5 de mayo

El dólar terminó la jornada de este martes a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 5 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.702, lo que significó una reducción de $5 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.707.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $8, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.710.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente volátiles. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.737, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.701. El promedio cotizado se encuentra en $3.723.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,370 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 683,00.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,02 %, llegando a las 98,784 unidades.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad. Foto: Getty Images

La venta de casas nuevas en EE. UU. aumenta más de lo previsto en febrero y marzo

Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos aumentaron en febrero y marzo más de lo previsto por especialistas, según los datos publicados el martes por el Departamento de Comercio.

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En febrero se vendieron 635.000 viviendas nuevas en tasa anualizada —estimación del número total de ventas en un año según el ritmo observado en ese mes—, lo que supone un aumento del 8,9 % con respecto al primer mes del año.

En marzo, las ventas alcanzaron las 682.000 en tasa anualizada, lo que supone un aumento del 7,4 % con respecto a febrero y del 3,3 % en un año.

En ambos casos, el resultado es ligeramente mejor de lo previsto por los analistas, que anticipaban 631.000 y 660.000 casas nuevas vendidas en tasa anualizada, según un promedio de analistas publicado por MarketWatch.

Así se movió el mercado de venta de casas en EE. UU. el último mes. Foto: ADOBE STOCK

El precio medio de venta en marzo fue de 503.100 dólares, un 3,4 % menos que en febrero y un 1,2 % menos que hace un año.

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