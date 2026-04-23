Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 23 de abril

El dólar estadounidense es la principal moneda del mundo debido a su rol hegemónico como reserva internacional, medio de intercambio y referencia para materias primas como el petróleo. Su importancia radica en la estabilidad, confianza, alta liquidez y el respaldo de la economía estadounidense, siendo utilizado en la mayoría de transacciones comerciales globales y reservas de bancos centrales.

Cada vez son más los ahorradores, viajeros e inversionistas que se ven atraídos por la moneda, dadas las fluctuaciones de los últimos días, en las que el dólar se ha impulsado a la baja. Esto representa una ventana de oportunidad en la que muchos pueden aprovechar una eventual alza para obtener rentabilidades.

La TRM continúa estable y se mueve en niveles que no se veían hace varios años. Foto: Getty Images

Por ello muchos se aventuran a acudir a las casas de cambio, en donde pueden adquirir la moneda sin necesidad de hacer trámites engorrosos o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cuáles son los valores:

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio este jueves: precio del mercado

Aquí le mostramos el análisis del mercado cambiario para este jueves 23 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,554.80 y de venta de $3,666.40.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,616 3,679 63 Cali 3,560 3,725 165 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,600 3,630 30 Medellín 3,499 3,645 146 Pereira 3,570 3,660 90

El precio del dólar hoy refleja una tendencia moderada a la baja frente a meses anteriores. Foto: El País

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM..

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM jueves 23 de abril de 2026 3554.8 3666.4 3568.88 miércoles 22 de abril de 2026 3554.8 3666.4 3576.05 martes 21 de abril de 2026 3546 3659 3573.3 lunes 20 de abril de 2026 3547.2 3661.4 3593.14 domingo 19 de abril de 2026 3557.2 3668.2 3593.14 sábado 18 de abril de 2026 3556.4 3669 3593.14 viernes 17 de abril de 2026 3559.2 3671.4 3615.1 jueves 16 de abril de 2026 3564 3677.4 3603.19

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,620 3,660 40 Cambios Kapital 3,610 3,640 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,600 3,645 45 Latin Cambios 3,600 3,660 60 Miss Money Cambios 3,620 3,660 40 Money Cambios WC 3,620 3,660 40 Punto Dollar 3,550 3,700 150 Smart Exchange 3,620 3,645 25

La tasa de cambio sigue mostrando estabilidad en medio de factores internacionales. Foto: El País

Si su intención es adquirir dólares se dará cuenta que en este momento están más costosos en las casas de cambio. Las casas de cambio ajustan su margen de ganancia para cubrir riesgos y costos operativos ante la volatilidad del mercado.