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Dólar en casas de cambio: precio oficial de la divisa este 10 de abril

Esta es la cotización de la moneda en este mercado cambiario.

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Redacción Semana
10 de abril de 2026, 7:32 a. m.
Así se mueve el dólar hoy.
Así se mueve el dólar hoy. Foto: 123RF

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa para el comercio internacional, afectando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa.

Su valor determina qué tan costosas son las importaciones, como los bienes, maquinaria, alimentos, y la rentabilidad de las exportaciones, principalmente petróleo, impactando la estabilidad económica nacional.

Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha tocado precios a la baja y se ha movido sobre el rango de los $ 3.600, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes buscan generar rentabilidades con la moneda cuando esta vuelva a repuntar al alza en el mercado.

Dolar Dolár
Así se mueve el dólar. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos en los que se pueden adquirir estas divisas de manera fácil y rápida. Aquí le mostramos cómo está fluctuando la divisa en este mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 10 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.554,20 y de venta de $ 3.673,20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6133,68875
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6303,67040
Medellín3,4903,641151
Pereira3,5703,65080
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión). Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 10 de abril de 20263554.23673.23642.93
jueves 9 de abril de 20263554.23673.23640.63
miércoles 8 de abril de 20263547.83667.63678.19
martes 7 de abril de 20263557.63679.83664.41
lunes 6 de abril de 202635563674.43675.81
domingo 5 de abril de 20263571.436893675.81
sábado 4 de abril de 20263571.436893675.81
viernes 3 de abril de 20263578.43694.83675.81

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,6103,67060
Cambios Kapital3,6003,64040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6203,65030
Latin Cambios3,6203,69070
Miss Money Cambios3,6153,66045
Money Cambios WC3,6003,700100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Economia
Dolares Dólar Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.