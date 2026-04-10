Dólar en casas de cambio: precio oficial de la divisa este 10 de abril

El dólar es fundamental en Colombia porque actúa como la principal divisa para el comercio internacional, afectando directamente la inflación, el costo de vida y la deuda externa.

Su valor determina qué tan costosas son las importaciones, como los bienes, maquinaria, alimentos, y la rentabilidad de las exportaciones, principalmente petróleo, impactando la estabilidad económica nacional.

Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha tocado precios a la baja y se ha movido sobre el rango de los $ 3.600, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes buscan generar rentabilidades con la moneda cuando esta vuelva a repuntar al alza en el mercado.

Así se mueve el dólar. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos en los que se pueden adquirir estas divisas de manera fácil y rápida. Aquí le mostramos cómo está fluctuando la divisa en este mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este viernes

Este es el análisis del mercado cambiario para este viernes 10 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $ 3.554,20 y de venta de $ 3.673,20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,613 3,688 75 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,630 3,670 40 Medellín 3,490 3,641 151 Pereira 3,570 3,650 80

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión). Foto: Banco Unión

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 10 de abril de 2026 3554.2 3673.2 3642.93 jueves 9 de abril de 2026 3554.2 3673.2 3640.63 miércoles 8 de abril de 2026 3547.8 3667.6 3678.19 martes 7 de abril de 2026 3557.6 3679.8 3664.41 lunes 6 de abril de 2026 3556 3674.4 3675.81 domingo 5 de abril de 2026 3571.4 3689 3675.81 sábado 4 de abril de 2026 3571.4 3689 3675.81 viernes 3 de abril de 2026 3578.4 3694.8 3675.81

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,610 3,670 60 Cambios Kapital 3,600 3,640 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,620 3,650 30 Latin Cambios 3,620 3,690 70 Miss Money Cambios 3,615 3,660 45 Money Cambios WC 3,600 3,700 100

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Dolares Dólar Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.