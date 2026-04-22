Precio del dólar este 22 de abril: así se mueve la divisa en las casas de cambio en Colombia

El dólar estadounidense es una de las monedas reserva más importantes en el mundo, siendo además clave en los procesos de intercambio comercial más importante, utilizada en la mayoría de las transacciones globales, el pago de materias primas como el petróleo y como activo seguro para los bancos centrales. Su valor afecta directamente la inflación, la inversión extranjera, los costos de importación y exportación y el precio de productos locales en todo el mundo.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera bajista, tocando el rango de los $3.500 y $3.600, lo que ha llamado la atención de los inversionistas, viajeros y ahorradores, que buscan aprovechar los incrementos de la moneda para generar rendimientos ante una eventual alza.

El dólar en Colombia mantiene una tendencia a la baja y se mueve cerca de los $3.580 en abril de 2026. Foto: Universal Images Group via Getty

Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas, físicas o digitales, que se dedican a la compraventa de divisas para el público. Allí se acercan muchos para adquirir divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 22 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.546 y de venta de $3.659.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,611 3,679 68 Cali 3,560 3,725 165 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,580 3,630 50 Medellín 3,484 3,627 143 Pereira 3,580 3,660 80

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

En lo corrido de abril, el dólar acumula una caída cercana al 2%, reflejando la fortaleza del peso colombiano. Foto: El País

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 22 de abril de 2026 3546 3659 3576.05 martes 21 de abril de 2026 3546 3659 3573.3 lunes 20 de abril de 2026 3547.2 3661.4 3593.14 domingo 19 de abril de 2026 3557.2 3668.2 3593.14 sábado 18 de abril de 2026 3556.4 3669 3593.14 viernes 17 de abril de 2026 3559.2 3671.4 3615.1 jueves 16 de abril de 2026 3564 3677.4 3603.19 miércoles 15 de abril de 2026 3556.8 3675.4 3578.82

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,610 3,660 50 Cambios Kapital 3,570 3,640 70 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,570 3,650 80 Latin Cambios 3,600 3,660 60 Miss Money Cambios 3,620 3,660 40 Money Cambios WC 3,600 3,650 50 Punto Dollar 3,600 3,700 100 Smart Exchange 3,630 3,655 25

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar en Colombia sigue marcado por una volatilidad moderada en medio de expectativas económicas. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.