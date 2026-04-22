Precio del dólar este 22 de abril: así se mueve la divisa en las casas de cambio en Colombia

El dólar estadounidense es una de las monedas reserva más importantes en el mundo, siendo además clave en los procesos de intercambio comercial más importante, utilizada en la mayoría de las transacciones globales, el pago de materias primas como el petróleo y como activo seguro para los bancos centrales. Su valor afecta directamente la inflación, la inversión extranjera, los costos de importación y exportación y el precio de productos locales en todo el mundo.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera bajista, tocando el rango de los $3.500 y $3.600, lo que ha llamado la atención de los inversionistas, viajeros y ahorradores, que buscan aprovechar los incrementos de la moneda para generar rendimientos ante una eventual alza.
Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas, físicas o digitales, que se dedican a la compraventa de divisas para el público. Allí se acercan muchos para adquirir divisas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 22 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.546 y de venta de $3.659.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,611
|3,679
|68
|Cali
|3,560
|3,725
|165
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,580
|3,630
|50
|Medellín
|3,484
|3,627
|143
|Pereira
|3,580
|3,660
|80
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 22 de abril de 2026
|3546
|3659
|3576.05
|martes 21 de abril de 2026
|3546
|3659
|3573.3
|lunes 20 de abril de 2026
|3547.2
|3661.4
|3593.14
|domingo 19 de abril de 2026
|3557.2
|3668.2
|3593.14
|sábado 18 de abril de 2026
|3556.4
|3669
|3593.14
|viernes 17 de abril de 2026
|3559.2
|3671.4
|3615.1
|jueves 16 de abril de 2026
|3564
|3677.4
|3603.19
|miércoles 15 de abril de 2026
|3556.8
|3675.4
|3578.82
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,610
|3,660
|50
|Cambios Kapital
|3,570
|3,640
|70
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,570
|3,650
|80
|Latin Cambios
|3,600
|3,660
|60
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,660
|40
|Money Cambios WC
|3,600
|3,650
|50
|Punto Dollar
|3,600
|3,700
|100
|Smart Exchange
|3,630
|3,655
|25
Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.