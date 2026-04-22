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Precio del dólar este 22 de abril: así se mueve la divisa en las casas de cambio en Colombia

Esta es la fluctuación de la moneda en el mercado cambiario.

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Redacción Semana
22 de abril de 2026, 8:42 a. m.
Así se está moviendo la moneda en el mercado de casas de cambio hoy.
Así se está moviendo la moneda en el mercado de casas de cambio hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar estadounidense es una de las monedas reserva más importantes en el mundo, siendo además clave en los procesos de intercambio comercial más importante, utilizada en la mayoría de las transacciones globales, el pago de materias primas como el petróleo y como activo seguro para los bancos centrales. Su valor afecta directamente la inflación, la inversión extranjera, los costos de importación y exportación y el precio de productos locales en todo el mundo.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera bajista, tocando el rango de los $3.500 y $3.600, lo que ha llamado la atención de los inversionistas, viajeros y ahorradores, que buscan aprovechar los incrementos de la moneda para generar rendimientos ante una eventual alza.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
El dólar en Colombia mantiene una tendencia a la baja y se mueve cerca de los $3.580 en abril de 2026. Foto: Universal Images Group via Getty

Las casas de cambio son entidades financieras autorizadas, físicas o digitales, que se dedican a la compraventa de divisas para el público. Allí se acercan muchos para adquirir divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 22 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.546 y de venta de $3.659.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6113,67968
Cali3,5603,725165
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,5803,63050
Medellín3,4843,627143
Pereira3,5803,66080

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
En lo corrido de abril, el dólar acumula una caída cercana al 2%, reflejando la fortaleza del peso colombiano. Foto: El País
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 22 de abril de 2026354636593576.05
martes 21 de abril de 2026354636593573.3
lunes 20 de abril de 20263547.23661.43593.14
domingo 19 de abril de 20263557.23668.23593.14
sábado 18 de abril de 20263556.436693593.14
viernes 17 de abril de 20263559.23671.43615.1
jueves 16 de abril de 202635643677.43603.19
miércoles 15 de abril de 20263556.83675.43578.82

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

La inflación del primer trimestre de este año: por encima de los promedios históricos en este siglo
NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6103,66050
Cambios Kapital3,5703,64070
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,5703,65080
Latin Cambios3,6003,66060
Miss Money Cambios3,6203,66040
Money Cambios WC3,6003,65050
Punto Dollar3,6003,700100
Smart Exchange3,6303,65525

Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Dólar Dólares
El precio del dólar en Colombia sigue marcado por una volatilidad moderada en medio de expectativas económicas. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.