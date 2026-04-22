La inflación del primer trimestre de este año: por encima de los promedios históricos en este siglo

Las tensiones entre el Banco de la República y el Gobierno por el manejo de la inflación han venido en aumento tras el incremento de 100 puntos básicos en la tasa de referencia, que la llevó a 11,25 %, en la pasada reunión de marzo, de la que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró.

El grupo mayoritario de la junta directiva del Emisor ha venido advirtiendo, desde la sesión de enero, que la decisión en ese momento de incrementar 100 puntos básicos no era suficiente para contrarrestar el aumento en las expectativas de inflación, que se desanclaron y era necesario mantener la postura contractiva de la política monetaria.

Las tensiones al interior de la junta directiva del Banco de la República han sido evidentes entre el Gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el gerente del Emisor, Leonardo Villar. Foto: SEMANA

“Las expectativas de inflación total continúan elevadas y alejadas de la meta. En el caso de los analistas, para fin de 2026 se redujeron en la mediana de la muestra de 6,4 % a 6,3 % entre las encuestas de enero y marzo, mientras que para fin de 2027 se mantuvieron en 4,8 %. Las expectativas de inflación a diferentes plazos implícitas en el mercado de deuda mostraron ligeras reducciones en marzo, pero continuaron alrededor del 7,0 %. La persistencia de expectativas de inflación no es compatible con el cumplimiento de la meta de 3,0 % en el horizonte de política monetaria”, se advierte en las más recientes minutas de la junta directiva del Banco de la República.

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Por su parte, el ministro Ávila ha señalado que la inflación responde principalmente a choques de oferta —como el alza en combustibles y el impacto de la guerra en Irán—, no a presiones de demanda, por lo que las subidas de la tasa resultarían poco efectivas y afectarían el costo del crédito y la recuperación económica. Ávila recordó además los efectos de la ola invernal, que golpeó a nueve departamentos, y advirtió sobre el riesgo de que la política monetaria fragmente la recuperación.

Sin embargo, más allá del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el banco central, la realidad es que la inflación seguirá con presiones y los datos reflejan que, al parecer, está lejos de ceder.

Los cálculos de Anif que muestran las variaciones del IPC mensuales y año corrido en el primer trimestre de este siglo, y del primer trimestre de este año. Foto: ANIF con base en DANE y Banco de

Un análisis de Anif deja ver que el comportamiento de la inflación en el primer trimestre de este año ha estado por encima de promedios de los periodos de 2000 a 2025 y de 2010 a 2025.

De acuerdo con el informe de este centro de pensamiento, “los ajustes evidenciados en lo corrido de 2026 han superado significativamente lo registrado en años anteriores. Las variaciones mensuales de enero (1,18 %), febrero (1,08 %) y marzo (0,78 %) superaron tanto el promedio 2000–2025 (0,9 %, 1,1 % y 0,7 %) como el promedio 2010–2025 (0,8 %, 0,9 % y 0,5 %)”.

De hecho, según los cálculos de Anif, la variación del primer trimestre del periodo 2000-2025 fue de 2,7 %, y la registrada entre 2010 y 2025, también en los tres primeros meses del año quedó en 2,3 %. Sin embargo, la de enero, febrero y marzo de 2026 subió a 3,1 %.

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“Este comportamiento fue especialmente marcado en servicios, cuyas variaciones de 1,2 %, 1,1 % y 0,9 % excedieron su promedio histórico 2000–2025 (0,7 %, 0,9 % y 0,6 %), reflejando la persistente transmisión del ajuste salarial hacia los precios. Así, la variación año corrido alcanzó 3,1 %, frente a 2,3 % del promedio reciente y 2,6 % del mismo periodo de 2025. Históricamente, cerca del 51 % de la inflación anual se causa en el primer trimestre del año, en línea con esto, en 2026 –con un pronóstico de cierre estimado desde Anif de 6,2 %– ya se habría causado cerca del 49 % de la inflación proyectada para el año”, señala el análisis.

En el acumulado del primer trimestre, los alimentos lideran las contribuciones con 0,8 puntos porcentuales, seguido por restaurantes y hoteles (0,6 puntos porcentuales), alojamiento y servicios públicos (0,5 puntos porcentuales) y transporte (0,4 puntos porcentuales). Según Anif, las dos últimas categorías son intensivas en mano de obra, lo que refleja la rápida transmisión del ajuste del salario mínimo del 23 % hacia los precios de los servicios, efecto que se complementa con la indexación en medio de la alta inflación de cierre de 2025 (5,10 %) que alimentó los ajustes de contratos y arriendos al inicio del año.

“Si bien nuestras proyecciones apuntan a una moderación de las presiones mensuales en los meses siguientes, la inflación cerrará el año por encima del 6 %. Sobre este escenario pesan riesgos adicionales: un probable fenómeno de El Niño podría encarecer alimentos de la canasta familiar, mientras que los conflictos en Oriente Medio amenazan la importación de fertilizantes y presionan los costos agrícolas, con impacto adicional del alza del petróleo sobre los combustibles líquidos”, señala este centro de pensamiento en su análisis.

Y agrega que las expectativas de inflación apuntan a un deterioro en los indicadores. “En particular, se espera un rezago significativo de los indicadores de inflación que dificultarían su retorno hacia el objetivo. Con expectativas superiores al 6 % para cierre de 2026, Colombia consolidaría seis años consecutivos con una inflación total por fuera del rango meta (de entre 2 % y 4 %, con una meta de 3 %)”.