Radicada en el Congreso ponencia que busca cerrarles espacios al contrabando y al fraude aduanero

En la tarde del martes 21 de abril de 2026, la Dian radicó en el Congreso de la República la ponencia positiva unificada para el primer debate del proyecto de ley del régimen sancionatorio aduanero, la cual buscará fortalecer el control frente al contrabando, proteger la seguridad nacional y establecer reglas más claras y justas para el comercio exterior.

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La Dian señala que la propuesta nace y se consolida como un proceso de construcción conjunto entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Consejo Gremial Nacional, el cual fue puesto en consideración y revisión de los senadores y representantes ponentes, dando como resultado la radicación de la ponencia.

La medida fortalecería el control del contrabando en el país. Foto: Colprensa

El proyecto introduce ajustes como la reducción del número de sanciones, que pasa de 357 a 235; la reorganización de las infracciones de acuerdo con los distintos tipos de usuario aduanero y la definición de esquemas de sanción con rangos diferenciados según la gravedad de las conductas.

“La propuesta también tiene un impacto directo en la protección del entorno económico al contribuir a cerrar espacios a prácticas como el contrabando, la evasión y el fraude aduanero, que generan distorsiones en el mercado y afectan a los actores que operan dentro de la legalidad”, complementa la Dian.

La ponencia deberá ser analizada por el Congreso. Foto: Bani Gabriel Ortega

Estos cambios buscan fortalecer la capacidad de respuesta de la autoridad aduanera frente a conductas que afectan la legalidad, al tiempo que establecen unas reglas más claras para quienes participan en el comercio exterior, promoviendo el cumplimiento voluntario de las obligaciones y reduciendo la incertidumbre en su aplicación.

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“La consolidación de este texto es resultado de un proceso de diálogo y concertación que incluyó 27 mesas de trabajo en las que se integraron observaciones, se depuró el contenido normativo y se alineó la propuesta con las dinámicas actuales del comercio exterior. Le entregamos al Congreso un articulado con el mayor nivel de coincidencias posibles, lo que nos permite reducir los riesgos de fragmentación y agilizar la discusión para avanzar con una sola voz en el Legislativo”, señala el director general de la DIAN, Carlos Emilio Betancourt Galeano.