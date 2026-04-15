La Dian se pronuncia sobre la sentencia C 079 de 2026 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó que adelantará un estudio sobre el alcance de la Sentencia C-079 de 2026 emitida por la Corte Constitucional, decisión relacionada con el control de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, expedido en el marco del estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional.

La entidad analizará sentencia sobre la emergencia económica. Foto: Montaje: El País

A través de un comunicado divulgado este 15 de abril, la Dian señaló que evaluará de manera detallada las órdenes impartidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional con el fin de determinar el impacto jurídico, administrativo y operativo de la decisión, así como las acciones necesarias para garantizar su adecuada implementación.

Dian podría embargar billeteras digitales si titulares están en esta base de datos

Según precisó la DIAN, el análisis permitirá establecer las medidas administrativas y operativas requeridas para cumplir con lo dispuesto por el alto tribunal, en concordancia con los términos y condiciones fijados en la providencia judicial y dentro del marco legal vigente.

La entidad indicó que este proceso de revisión será clave para asegurar que cualquier ajuste derivado de la sentencia se adopte de manera ordenada y conforme a los principios que rigen la administración pública, especialmente en lo relacionado con la seguridad jurídica y la correcta aplicación de la normativa tributaria y aduanera.

Asimismo, la DIAN aseguró que mantendrá informados a los contribuyentes, usuarios y ciudadanía en general sobre las decisiones y acciones que resulten del cumplimiento del fallo constitucional. La DIAN señaló que la información será divulgada oportunamente una vez se definan las medidas concretas que deban implementarse.

“La DIAN informará de manera oportuna a los contribuyentes, usuarios y a la ciudadanía en general sobre las acciones que se deriven del cumplimiento de esta decisión”, señaló la Dian.

Dian anuncia reactivación de servicio de agendamiento para citas presenciales y de video

Junto a esto, destacan que Sentencia C-079 de 2026 hace parte del proceso de revisión constitucional adelantado por la Corte frente a las medidas adoptadas por el Gobierno durante el Estado de Emergencia decretado en 2025, dentro del cual se expidieron distintas normas extraordinarias para atender la coyuntura nacional.

La Dian se pronunció sobre las últimas decisiones judiciales. Foto: Bani Gabriel Ortega

Por último, la Dian deja en claro que acatará lo ordenado por la Corte Constitucional y avanzará en el diseño de los mecanismos necesarios para implementar los cambios que eventualmente se desprendan de la decisión judicial, cuyo impacto podría tener efectos sobre disposiciones tributarias adoptadas durante la emergencia.