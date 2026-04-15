Dian hace importante anuncio para contribuyentes, por día cívico decretado por Petro desde 2024

El tercer viernes de cada abril quedó instituido como día cívico en Colombia, por un decreto emitido por el gobierno de Gustavo Petro, en el año 2024.

Con ello, las entidades del Estado tienen modificaciones en sus horarios de atención y la Dian, para esta ocasión, anuncia que no tendrá disponible el servicio de video atención.

La confirmación de este hecho que tienen a la mano el calendario tributario para cumplir con sus obligaciones.

Igualmente, la Dian informa que tampoco prestará atención presencial y que el servicio se retomará el lunes 20 de abril.

En el año en que se expidió el decreto, el tercer viernes de abril coincidió con el día en que se conmemora el movimiento guerrillero M-19, del cual hizo parte el presidente colombiano. También en esa fecha: el 19 de abril, es el cumpleaños del mandatario.

Carlos Betancourt, director de la Dian Foto: Dian / Youtube

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