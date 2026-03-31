Economía

Dian anuncia reactivación de servicio de agendamiento para citas presenciales y de video

La entidad se pronunció respecto a la activación nuevamente de este servicio.

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Redacción Semana
31 de marzo de 2026, 12:12 p. m.
Esto es lo que debe saber sobre el nuevo sistema de la Dian.
Esto es lo que debe saber sobre el nuevo sistema de la Dian. Foto: ADOBE STORE / GETTY IMAGES

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales anunció hace algunas horas la activación nuevamente de un servicio que beneficiará a miles de contribuyentes y que hará que sus trámites y demás sean más rápidos y eficaces.

La entidad aseguró que desde el pasado 30 de marzo, reactivó el servicio de agendamiento para la gestión de trámites y servicios a través de los canales de atención presencial y de video atención.

Diana Aduanas
La reactivación de la plataforma fue el pasado 30 de marzo. Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

Aseguraron que la puesta en marcha nuevamente del servicio de agendamiento facilita el acceso de los usuarios a los servicios de la entidad, garantizando una atención organizada, segura y eficiente.

Una de las dudas, tras la novedad en la entidad encargada del recaudo de impuestos en el país, es la que respecta a cómo utilizar este servicio recién activado.

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Es importante tener en cuenta que, a través de esta plataforma, los usuarios podrán saber en tiempo real sobre la disponibilidad de los servicios. La plataforma tiene algunas restricciones para evitar una sobredimensión de citas y otros aspectos, por lo que solo permite el registro del mes en curso.

Dentro de los filtros establecidos, se permite filtrar la búsqueda según la ciudad, la fecha de preferencia y la oficina disponible.

Para la Dian es importante alcanzar la meta de recaudación tributaria establecida para el 2025.
Esto es lo que dijo la entidad. Foto: Montaje: El País

La entidad aseguró que la plataforma estará disponible para gestiones como inscripciones o actualizaciones de RUT, trámites de firma electrónica, consultas tributarias. Este proceso deberá hacerse directamente en el portal web oficial, que es www.dian.gov.co.

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La Dian precisa que, en caso de que usted presente dificultades técnicas al momento del agendamiento, lo que debe hacer es comunicarse con la línea de soporte dispuesta para ello, que es (601) 489 9000.

La entidad aseguró que, con los avances, buscan fortalecer la seguridad de la información y, a la par, brindar un servicio de alta calidad que responda a las necesidades actuales del país en materia tributaria.

¿Está en la lista? La DIAN podría embargar sus cuentas si está en ella por esta causa.
Esto es lo que debe saber sobre el proceso. Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

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