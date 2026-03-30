ANH dice que producción de petróleo en Colombia se mantiene sólida, en medio de reclamos por resultados de Ecopetrol

Hubo una época en la que Ecopetrol pedaleaba duro en busca de producir 1 millón de barriles por día. Ese pico se logró en 2015 pero en los años recientes, la producción de petróleo, aunque se mantiene estable, está por debajo de los 800.000 barriles.

Lo más preocupante es cuando se registran caídas en las llamadas reservas probadas, que son las que garantizan que habrá mayor probabilidad de tener el combustible para el abastecimiento de la demanda. El último reporte indicaba que había crudo para 7,8 años y en gas, para menos de 6 años.

Los reclamos alrededor de una posible crisis energética y las preocupaciones por ese riesgo, rondan desde tiempo atrás.

Ecopetrol, empresa estatal que surgió para producir hidrocarburos, se ha movido en medio de los mensajes del gobierno de hacer una transición energética. Muchos críticos del Ejecutivo hablan de que la compañía, en la que tienen inversiones al menos 270.000 ciudadanos que hicieron inversiones minoritarias, ha perdido el foco que tenía, pues su negocio principal era el petróleo.

En medio de ello, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió las estadísticas de producción y dijo que “la operación petrolera del país mantiene una sólida alineación con las metas técnicas y de seguridad energética”.

En lo corrido de 2026, la producción promedio nacional se sitúa en 734.919 barriles de petróleo por día (Bopd), dice la agencia.

Desde la posición de la ANH, “este resultado es altamente positivo para la estabilidad energética y fiscal del país, ya que representa un desempeño 2,3 % superior al escenario de reservas probadas (1P), calculado en 718.168 bopd".

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