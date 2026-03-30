Petróleo

ANH dice que producción de petróleo en Colombia se mantiene sólida, en medio de reclamos por resultados de Ecopetrol

En la reciente asamblea de la petrolera, varios participantes expresaron preocupación por lo que fue el negocio principal de la compañía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
30 de marzo de 2026, 8:27 a. m.
Hay novedades de la producción de petróleo.
Hay novedades de la producción de petróleo. Foto: Getty Images

Hubo una época en la que Ecopetrol pedaleaba duro en busca de producir 1 millón de barriles por día. Ese pico se logró en 2015 pero en los años recientes, la producción de petróleo, aunque se mantiene estable, está por debajo de los 800.000 barriles.

Lo más preocupante es cuando se registran caídas en las llamadas reservas probadas, que son las que garantizan que habrá mayor probabilidad de tener el combustible para el abastecimiento de la demanda. El último reporte indicaba que había crudo para 7,8 años y en gas, para menos de 6 años.

Los reclamos alrededor de una posible crisis energética y las preocupaciones por ese riesgo, rondan desde tiempo atrás.

Ecopetrol, empresa estatal que surgió para producir hidrocarburos, se ha movido en medio de los mensajes del gobierno de hacer una transición energética. Muchos críticos del Ejecutivo hablan de que la compañía, en la que tienen inversiones al menos 270.000 ciudadanos que hicieron inversiones minoritarias, ha perdido el foco que tenía, pues su negocio principal era el petróleo.

Macroeconomía

Estos son los sectores que más aportaron y perdieron empleos en Colombia durante febrero del 2026: complicado panorama

Macroeconomía

Desempleo en Colombia en febrero de 2026 fue de 9,2 %. ¿Qué está impulsando el mercado laboral?

Macroeconomía

Dólar bajó en Colombia este 30 de marzo: así se mueve la moneda

Macroeconomía

Alarma por posible filtración de datos de 30.000 clientes de bancos en Colombia, ¿claves en riesgo?

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio para este lunes 30 de marzo de 2026

Dinero

¿Seguirán subiendo las tasas del Banco de la República? Estas son las apuestas de los analistas

Dinero

De Irán al campo colombiano: guerra global amenaza precios de los alimentos

Mundo

Rusia desafía a Estados Unidos: buque petrolero sancionado se dirige a Cuba en plena escalada de tensiones

Confidenciales

Colombia y la producción de petróleo

Estados Unidos

Alivio para reservas petroleras norteamericanas: ¿se acerca el fin de la incertidumbre?

En medio de ello, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) emitió las estadísticas de producción y dijo que “la operación petrolera del país mantiene una sólida alineación con las metas técnicas y de seguridad energética”.

En lo corrido de 2026, la producción promedio nacional se sitúa en 734.919 barriles de petróleo por día (Bopd), dice la agencia.

Desde la posición de la ANH, “este resultado es altamente positivo para la estabilidad energética y fiscal del país, ya que representa un desempeño 2,3 % superior al escenario de reservas probadas (1P), calculado en 718.168 bopd".

Noticia en desarrollo…