Dian podría embargar billeteras digitales si titulares están en esta base de datos

El crecimiento del uso de billeteras virtuales en Colombia no solo ha transformado la manera en que las personas manejan su dinero, sino que también ha traído nuevas implicaciones en materia legal y tributaria.

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En medio de este panorama, las autoridades han reforzado los controles sobre los contribuyentes con obligaciones pendientes, incluyendo aquellos que figuran en bases de datos de morosidad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Si se esta en la base de datos de morosos de la DIAN, podrían embargar cuentas. Foto: Getty Images / Nequi

Uno de los aspectos que más llama la atención es que los recursos almacenados en billeteras digitales no están por fuera del alcance de estas medidas. Al ser considerados depósitos electrónicos administrados por entidades vigiladas, estos saldos tienen un tratamiento similar al de otros productos financieros.

Esto significa que pueden ser objeto de embargos dentro de procesos de cobro coactivo adelantados por la autoridad tributaria.

El enfoque actual del Gobierno está dirigido, precisamente, a las personas que presentan deudas pendientes y que han sido identificadas en los registros de morosos.

En estos casos, la Dian puede iniciar procedimientos formales para recuperar los recursos adeudados, lo que incluye la posibilidad de intervenir diferentes tipos de activos financieros.

El proceso comienza con una notificación oficial en la que se informa al contribuyente sobre la obligación pendiente. En este documento se establece un plazo para ponerse al día o presentar las explicaciones correspondientes.

Si no se recibe respuesta dentro del tiempo estipulado, la entidad puede avanzar con medidas preventivas para garantizar el pago.

Entre estas acciones se encuentra la orden de inmovilizar recursos. Para ello, la Dian comunica la decisión a las entidades financieras y a los operadores de billeteras virtuales, quienes deben acatar la instrucción.

Como resultado, el dinero disponible puede ser bloqueado, impidiendo su uso mientras se resuelve la situación. En algunos casos, estos recursos pueden ser retenidos para cubrir total o parcialmente la deuda existente.

Este tipo de medidas no se limita únicamente a las billeteras digitales. También puede aplicarse sobre cuentas bancarias tradicionales y otros bienes que estén a nombre del contribuyente. El objetivo es asegurar que las obligaciones fiscales sean cumplidas, utilizando los mecanismos legales disponibles.

Podría quedar con el saldo congelado por embargo. Foto: Montaje El País: 123RF / DaviPlata

La situación pone sobre la mesa la importancia de entender que las billeteras virtuales hacen parte del sistema financiero formal, a pesar de su facilidad de uso y acceso. Por esta razón, los usuarios deben tener en cuenta que los recursos allí depositados están sujetos a las mismas responsabilidades que otros instrumentos financieros.

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En este contexto, se recomienda a los ciudadanos verificar su estado frente a la Dian y evitar la acumulación de deudas que puedan derivar en este tipo de procesos.

Mantenerse al día con las obligaciones fiscales no solo previene sanciones, sino también la posible inmovilización de recursos que, en muchos casos, forman parte del día a día de las personas.