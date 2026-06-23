Declaración de renta en Colombia | Dian confirma importante ayuda para los colombianos que deben realizar el trámite

La declaración de renta es uno de los documentos financieros más importantes en materia tributaria en Colombia. Este resume los ingresos, gastos, inversiones y deudas que han tenido un contribuyente durante un año fiscal. Este reporte debe ser presentado ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, más conocida como Dian y le permite al Estado saber si debe pagar algún impuesto o si por el contrario, tiene saldo a favor.

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Cada vez está más cerca la fecha para que arranque el calendario de radicación de este documento para las personas naturales, por lo que es clave que muchos estén informados sobre las fechas, los requisitos y también los montos definidos.

Si debe presentar la declaración de renta este año, tome nota. La Dian realizará transmisiones en vivo con expertos para explicar el proceso, las fechas y las herramientas disponibles. Foto: 123 Rf

Hace algunas horas, la Dian confirmó una nueva ayuda que tendrán los colombianos que deben declarar renta, para ser orientados y evitar errores que les puedan salir muy caros.

Se trata de la programación de 10 transmisiones en vivo en sus redes sociales, que serán a partir del 17 de junio, para orientar a la ciudadanía en la presentación de la declaración de renta del año gravable 2025, cuyos vencimientos inician el 12 de agosto y finalizan el 26 de octubre, de acuerdo con el calendario tributario.

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Es importante que tenga en cuenta que las sesiones se realizarán todos los miércoles a las 3:00 p. m. a través de las redes sociales oficiales de la entidad, y estarán a cargo de especialistas que explicarán los aspectos clave para que la ciudadanía cumpla de manera oportuna con esta obligación tributaria.

Comienza la cuenta regresiva para la declaración de renta 2025. La Dian busca que los contribuyentes eviten errores con una serie de capacitaciones gratuitas en sus redes sociales. Foto: AP

Así está la programación:

Aquí tienes la información organizada con una sola viñeta por fecha, manteniendo todos los datos seguidos en la misma línea:

17 de junio (3:00 p. m.) - Renta 2025: arranque sin enredos - Experto: Luis Felipe Guarnizo López

- Renta 2025: arranque sin enredos - Experto: Luis Felipe Guarnizo López 24 de junio (3:00 p. m.) - ¿Está obligado a declarar renta? Salga de la duda aquí - Experto: Luis Felipe Guarnizo López

- ¿Está obligado a declarar renta? Salga de la duda aquí - Experto: Luis Felipe Guarnizo López 1 de julio (3:00 p. m.) - ¿Cómo se calculan sus impuestos? Trabajo, Capital y Comerciantes - Sesión I - Experto: José Fernando Sierra Faria

- ¿Cómo se calculan sus impuestos? Trabajo, Capital y Comerciantes - Sesión I - Experto: José Fernando Sierra Faria 8 de julio (3:00 p. m.) - ¿Cómo se calculan sus impuestos? Pensiones y Dividendos - Sesión II - Experto: José Fernando Sierra Faria

- ¿Cómo se calculan sus impuestos? Pensiones y Dividendos - Sesión II - Experto: José Fernando Sierra Faria 15 de julio (3:00 p. m.) - ¿Vendió, heredó o recibió un premio? Esto podría impactar su declaración - Experto: José Fernando Sierra Faria

- ¿Vendió, heredó o recibió un premio? Esto podría impactar su declaración - Experto: José Fernando Sierra Faria 22 de julio (3:00 p. m.) - Facilite su declaración de renta: Conozca más herramientas de ayuda - Experto: Víctor Alfonso García Ayola

- Facilite su declaración de renta: Conozca más herramientas de ayuda - Experto: Víctor Alfonso García Ayola 29 de julio (3:00 p. m.) - ¿Va a declarar? Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión I - Experto: Víctor Alfonso García Ayola

- ¿Va a declarar? Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión I - Experto: Víctor Alfonso García Ayola 5 de agosto (3:00 p. m.) - Llegó la hora de presentar su declaración: Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión II - Experto: Víctor Alfonso García Ayola

- Llegó la hora de presentar su declaración: Conozca la herramienta Ayuda Renta - Sesión II - Experto: Víctor Alfonso García Ayola 12 de agosto (3:00 p. m.) - Resolvemos las dudas más frecuentes de esta temporada – Renta AG2025 - Experto: José Fernando Sierra Faria

- Resolvemos las dudas más frecuentes de esta temporada – Renta AG2025 - Experto: José Fernando Sierra Faria 19 de agosto (3:00 p. m.) - Proteja su información durante la temporada de renta - Experto: Francisco Andrés Daza Cardona

Los vencimientos para declarar renta iniciarán el 12 de agosto. Antes de esa fecha, la Dian ofrecerá espacios virtuales para orientar a los ciudadanos sobre este trámite tributario. Foto: SEMANA

Para acceder a esta información, puede ingresar a través de las distintas redes sociales de la entidad, como Tiktok, Youtube, Linkedin, Instagram, Facebook, en donde encontrará los links de acceso.