Experto revela lo que debería hacer si quiere comprar dólares baratos: aproveche la baja a $3.400, pero con cautela

El dólar es una de las monedas más importantes en la economía, dado que cuenta con un gran respaldo y solidez. Esto debido a que concentra la mayoría de las transacciones internacionales. Los países y empresas lo utilizan como moneda de reserva principal y es el medio de intercambio obligatorio para materias primas como el petróleo y el oro.

Durante los últimos meses, los colombianos han visto un cambio cada vez más sostenido en los valores de la divisa. Esto debido a que ha registrado una alta volatilidad tras varios escenarios que han puedo a la moneda en el centro de la discusión de inversionistas, como lo es el tema político local, el geopolítico y también las decisiones y movimientos que han ocurrido en la FED.

El dólar se mantiene cerca de mínimos de los últimos años. Expertos explican si este es un buen momento para empezar a comprar divisas. Foto: Getty Images

Aunque para muchos, tras las bajas y reducciones, es el momento perfecto para comprar dólares, lo cierto es que hay que tener mucha cautela con sus movimientos para evitar poner todos sus huevos en una misma canasta.

SEMANA consultó al experto Andrés Sánchez asociado de divisas de Credicorp Capital, quien respondió si es preciso comprar dólares dado que la moneda está cerca de los $3.400, que es un nivel que no se veía desde diciembre del 2020, lo que pone en una zona bastante atractiva en términos de valoración.

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“Si bien la tendencia reciente ha sido bajista y no se descarta que podamos ver algo más abajo, el balance de retorno empieza a cambiar en estos niveles. Además, Colombia todavía se ve algo rezagada frente a otras monedas de la región, por lo que no sería extraño ver cierta corrección del dólar en el corto plazo”. Es decir, la moneda podría ver niveles más bajos, lo que permitiría adquirirla aun precio aún más abajo.

¿Conviene comprar dólares ahora? Analistas recomiendan actuar con cautela y hacerlo de forma gradual ante la volatilidad del mercado. Foto: El País

Existe un hecho importante a considerar y es que, aunque podría comprar dólares, lo importante es hacerlo de manera gradual.

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“La recomendación es clara, preferiblemente empezar a comprar de forma gradual en estos niveles, en lugar de esperar algo mínimo, entendiendo que el ajuste ya recoge buena parte de las noticias positivas y los rebotes pueden aparecer en cualquier momento”, precisa.