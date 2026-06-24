Dólar amaneció más caro en Colombia, pero permanece en el rango de los $3.400: precio oficial del 24 de junio

El dólar inició la cotización de este 24 de junio en un precio de $ 3.430, lo que significó un alza de $ 5 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.425.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.430. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.420. El precio promedio es de $ 3.424.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 5,25 millones, registrando además un volumen promedio de 477,27 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,35 % llegando a las 101,525 unidades.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso. Foto: El País

La economía argentina mantiene ritmo de crecimiento en el primer trimestre de 2026

La economía argentina mantuvo su ritmo de crecimiento en el primer trimestre de 2026, con un aumento de 2,3% interanual, impulsado en gran parte por las exportaciones, aunque el poder adquisitivo y el empleo muestran deterioro.

El producto interno bruto (PIB) creció también en términos desestacionalizados respecto al cuarto trimestre del año anterior (+0,7%), informó este martes el instituto nacional de estadísticas Indec.

El agro, la pesca, la minería y la intermediación financiera motorizaron el crecimiento económico de los primeros tres meses del año, mientras la industria manufacturera (-1,7%) y el comercio minorista (-0,3%) son los sectores que más perdieron.

“Una de las cosas que hablaban periodistas y ‘serios analistas’ era que la economía estaba hundida en una gran depresión y el consumo destruido. Hablaban de estanflación. Pero hoy se cayeron todas esas mentiras”, dijo este martes el presidente Milei en un discurso en una fundación libertaria.

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Milei lanzó a fines de 2023 un duro plan de austeridad que puso fin al déficit fiscal crónico de Argentina y bajó una inflación de tres dígitos a un índice de 31,5% anual dos años después.

La economía creció 4,4,% en 2025 y se espera supere el 3% este año.

Más temprano, el ministro de economía, Luis Caputo, celebró la cifra en X e indicó que estuvo impulsada por el aumento en las exportaciones y un “máximo histórico” del consumo privado (+2,7%).

El economista Andrés Asiaín, director del centro Scalabrini Ortiz, matizó que este aumento del consumo “tiene que ver con el cambio de precios relativos”, por ejemplo por el “impacto del aumento de los servicios” y el mayor gasto que eso implica para la ciudadanía.

Un manifestante ondea la bandera argentina frente al Congreso durante una protesta contra los planes de reforma del gobierno ultraliberal del Presidente Milei el día de una huelga general. Los sindicatos habían convocado la huelga general. Con una inflación del 211,4 por ciento, el nuevo gobierno quiere impulsar un programa radical de austerida Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Un poco de lo que habla (el dato) es de la composición del gasto, que tiene que ver con un modelo que está redistribuyendo el ingreso en forma muy desigual”, señaló a la AFP.

El consumo privado incluye compras de productos importados y gastos de argentinos en el exterior, rubros que no necesariamente impulsan la actividad de comercios o empresas locales.

La cifra “puede crecer y eso no necesariamente trasladarse a una mejora en el nivel de vida de la gente”, dijo a la AFP Guido Zack, director de Economía de Fundar.