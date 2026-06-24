Durante los últimos meses, los colombianos han evidenciado una caída cada vez más sostenida del precio del dólar, causada por una mezcla de varios escenarios que han provocado una mayor volatilidad en la divisa. Esto ha despertado la duda en muchos inversionistas, que se preguntan si ante la caída de la moneda y el hecho de que se mantenga por el rango de los $3.400 y $3.500, supone un buen momento para adquirir esta moneda.

Gobierno y Federación de Cafeteros acuerdan prorrogar por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café

Es importante tener en cuenta que en los seis meses que han transcurrido del año, el dólar ha caído más de $350. Si se analiza con niveles que se veían desde hace más de un año, se puede concluir que la divisa ha fluctuado más de $ 600.

La caída del dólar ha abierto el debate entre quienes planean viajar, invertir o hacer pagos en el exterior. ¿Conviene comprar ahora o esperar? Foto: Getty Images

Es por ello que, muchos podrían ver un escenario interesante para comprar divisas, dado un posible repunte en el futuro y que podría ser nocivo para las finanzas. Quienes acostumbran a hacer transacciones en dólares, viajar a fin de año o en vacaciones o van a pagar servicios en el exterior, dudan si es un escenario favorable para adquirirlos.

Durante la última semana fueron varios los factores que confluyeron para que el dólar bajara. El escenario político altamente agitado fue uno de los disparadores de la divisa, dado que muchos inversionistas estaban atentos a una mayor confianza en el mercado, para invertir allí.

Tras perder más de $350 en lo corrido del año, el dólar mantiene la atención de los mercados. Estas son las proyecciones sobre el comportamiento de la divisa. Foto: Getty Images

Expertos del Grupo Cibest, en su informe diario del mercado cambiario indican que la incertidumbre global, las preocupaciones en materia fiscal local y los mensajes del nuevo Gobierno para atacar los retos estructurales de la economía colombiana incidirán en la volatilidad del USDCOP en los próximos meses.

Asocapitales fija prioridades a Abelardo De La Espriella: “Las ciudades capitales están listas para trabajar”

“En este contexto, la perspectiva para el peso colombiano sigue alineada con una tendencia lateral y amplia volatilidad, lo que soportaría niveles cercanos a los $ 3.615 en el segundo trimestre del 2026″, precisan.

Aunque el dólar se mantiene cerca de los $3.400 y $3.500, los analistas advierten que la volatilidad seguirá marcando el rumbo de la moneda en los próximos meses. Foto: El País

Es decir, en un futuro cercano el dólar podría aumentar, lo que significa que en este momento actual de baja, sería ideal que algunos puedan comprar dólares, sin tomar decisiones extremas para evitar el riesgo.