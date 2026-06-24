El dólar estadounidense es una de las monedas de reserva más importantes del mundo porque es el principal medio de pago internacional, fijando el precio de materias primas globales, como el petróleo, y respaldando las economías y los sistemas financieros de casi todos los países.

Es importante que sepa que invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de las monedas locales, actúa como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica, permite diversificar el riesgo de tus inversiones y te abre las puertas a los mercados financieros internacionales.

Así amanece el dólar: conozca el comportamiento de la divisa y cómo podría impactar distintos sectores económicos. Foto: Adobe Stock

Si desea invertir en esta divisa, puede hacerlo a través de las casas de cambio, que son instituciones financieras o establecimientos comerciales dedicados a la compra y venta de divisas. Su función principal es facilitar a las personas y empresas el intercambio de dinero de un país por el de otro, de acuerdo con las cotizaciones del mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 24 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,544.44 y de venta de $3,645.56.

José Manuel Restrepo sostiene primera reunión tras elecciones con el BID: “Así comenzamos a construir la Patria Milagro”

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,612 3,660 48 Cali 3,440 3,625 185 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,550 3,600 50 Medellín 3,531 3,653 122 Pereira 3,550 3,660 110

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

El dólar inicia una nueva jornada con cambios en su cotización, en medio de un panorama económico que sigue generando expectativa. Foto: El País

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 24 de junio de 2026 3544.44 3425.95 martes 23 de junio de 2026 3544.44 3645.56 3406.14 lunes 22 de junio de 2026 3515.71 3643.33 3459.53 domingo 21 de junio de 2026 3558.57 3673.89 3459.53 sábado 20 de junio de 2026 3565.24 3673.33 3459.53 viernes 19 de junio de 2026 3560.48 3664.44 3459.53 jueves 18 de junio de 2026 3540 3650 3439.91 miércoles 17 de junio de 2026 3521.9 3638.89 3427.07

De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,610 3,670 60 Cambios Kapital 3,630 3,650 20 Cambios Vancouver 3,620 3,630 10 Smart Exchange 3,600 3,650 50

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

La CUT se declara en oposición al Gobierno de Abelardo De La Espriella y anuncia articulación con sectores sociales

La tasa de cambio del dólar continúa reflejando el pulso de los mercados nacionales e internacionales. Foto: Adobe Stock

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.