Estos son los dos países de Latinoamérica que impulsarán la producción petrolera hasta 2050, según OPEP

El petróleo es una de las materias primas más importantes en todo el mundo. En Latinoamérica ha tenido un especial impacto, dado que es el motor principal de sus economías y una fuente irremplazable de divisas. Su peso se debe generalmente a la generación masiva de ingresos fiscales y empleo, garantizando además el suministro energético interno e impulsando el desarrollo industrial a nivel regional.

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Es importante tener en cuenta que las ventas de crudo representan un alto porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y de las exportaciones. De hecho, en Colombia es un pilar fundamental y en países como México o Brasil, el sector petrolero define gran parte de los presupuestos nacionales.

La demanda global de petróleo continuará creciendo en las próximas décadas, mientras América Latina se prepara para aumentar su producción de crudo. Foto: AFP

Recientemente la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, dio un dato que será clave para los negocios petroleros en la región para los próximos años. Indicó que Brasil y Argentina serán los países que liderarán la expansión petrolera en las próximas décadas.

Sin embargo, se espera que la región pueda aumentar considerablemente su producción, para que aumente de los 7,5 millones de barriles diarios a los 9,6 para el 2030.

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La Organización también apunta a que la demanda mundial de petróleo podría aumentar hasta los 113,3 millones de barriles al día en 2030 y hasta los 124,1 millones de barriles diarios para el 2050, cifras considerablemente altas teniendo en cuenta que actualmente fueron 105,1 millones de barriles al día los registrados en 2025.

La OPEP proyecta que Brasil y Argentina liderarán el crecimiento de la producción petrolera en América Latina durante los próximos años. Foto: El País

El informe de las Perspectivas Petroleras Mundiales para 2050 de la OPEP indica que en las próximas décadas, los países que tendrán mayores incrementos en la demanda de petróleo serán en Asia, Medio Oriente, África y América Latina.

En los dos países que detalla el informe las cifras son ambiciosas. En Brasil seguirá aumentando la oferta, pasando de 3,7 millones de barriles diarios a 4,4 millones en 2030. En Argentina se espera que aumente de 1 millón de barriles diarios en 2025 a 1,3 millones de barriles diarios en 2030.

Brasil y Argentina se perfilan como los protagonistas de la expansión petrolera en la región, según las más recientes perspectivas de la OPEP. Foto: Getty Images