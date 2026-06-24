Principales efectos en los mercados por la segunda vuelta electoral en Colombia y lo que se espera para los próximos días

La incertidumbre electoral quedó atrás y los mercados financieros colombianos comienzan una nueva etapa, marcada por la expectativa sobre las decisiones del próximo Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Calificadora S&P proyecta lo que se viene para el gobierno de Abelardo De la Espriella

Con la segunda vuelta presidencial ya celebrada y el preconteo oficial señalando la victoria del abogado De La Espriella, inversionistas y analistas coinciden en que el foco pasó de las urnas a la capacidad de ejecución económica y fiscal de la nueva administración.

Uno de los efectos más visibles ha sido el fortalecimiento del peso colombiano. La tasa representativa del mercado (TRM) se ubicó en $ 3.406,14, su nivel más bajo en más de seis años, mientras que la moneda nacional acumula una apreciación cercana al 9,5 % en lo corrido de 2026, posicionándose entre las divisas emergentes con mejor desempeño del mundo.

El dólar en Colombia se cotiza a la baja tras las elecciones presidenciales. Foto: Foto creada con IA Gemini

Según Iván Torroledo, cofundador y CFO de Littio, el mercado ya había incorporado gran parte del resultado electoral en las semanas previas. Por ello, la reacción posterior a los comicios fue moderada frente al fuerte movimiento observado desde mayo.

“La pregunta ya no es quién gana, sino qué tan creíble será la hoja de ruta fiscal del nuevo Gobierno”, señaló.

El contexto internacional también ha influido en los movimientos recientes. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés entre 3,50 % y 3,75 %, descartando recortes durante este año y fortaleciendo al dólar frente a la mayoría de las monedas del mundo. Sin embargo, el peso colombiano logró apreciarse gracias al optimismo de los inversionistas respecto a la estabilidad fiscal y la inversión privada.

En paralelo, la firma de un acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán redujo las tensiones geopolíticas y contribuyó a la caída del precio del petróleo. Esta situación también impactó otros activos considerados refugio, como oro y bitcoin, que registraron correcciones en las últimas semanas.

El euro, por su parte, perdió terreno frente al dólar y se ubica alrededor de 1,148 dólares por unidad. Aunque la moneda europea sigue siendo una alternativa de diversificación para quienes tienen gastos o ingresos en el exterior, el fortalecimiento del dólar continúa marcando la pauta en los mercados internacionales.

En el caso del oro, el metal precioso retrocedió desde máximos históricos alcanzados a comienzos de año. No obstante, expertos consideran que la corrección responde a factores coyunturales y no altera la tendencia estructural impulsada por la demanda de bancos centrales que buscan diversificar sus reservas.

El precio del oro se mantiene alto a pesar de las últimas reducciones en su valor. Foto: El País

Bitcoin también enfrentó una fuerte caída, pasando de máximos históricos a niveles cercanos a los 62.000 dólares. Para los analistas, este comportamiento confirma su creciente integración al sistema financiero global, donde responde cada vez más a factores macroeconómicos como las tasas de interés y el apetito por riesgo.

Con caída de $69 recibe el mercado del dólar al nuevo presidente de Colombia. Ya se ubica por debajo de $3.400

Para Torroledo, la principal conclusión es que los hogares colombianos deben concentrarse menos en anticipar movimientos de corto plazo y más en construir estrategias de diversificación. Un peso fuerte, explica, representa una oportunidad para fortalecer posiciones en monedas y activos internacionales, siempre bajo criterios de planeación y gestión del riesgo.