Con caída de $69 recibe el mercado del dólar al nuevo presidente de Colombia. Ya se ubica por debajo de $3.400

La elección de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia fue recibida con optimismo por los mercados locales. El dólar abrió en 3.390 pesos, lo que refleja una baja de 69 pesos frente a la tasa oficial vigente, fijada desde el jueves de la semana pasada, debido a que el viernes fue festivo en Estados Unidos.

Los datos del Banco de la República indican que en los primeros minutos de negociación, la divisa se ha movido entre un mínimo de 3.385 pesos y un máximo de 3.410, promediando en 3.397,92, lo que evidencia la caída frente a la TRM vigente, que es 3.459,43.

El dólar y la bolsa votaron antes que los colombianos. Este es el movimiento preelectoral de los mercados

Tal como lo explicaron los expertos, la expectativa de un gobierno más promercado es el motor que ha llevado a un fortalecimiento del peso frente al dólar en lo que va de 2026 y, principalmente, en lo corrido de junio.

Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, señala que la definición del proceso electoral reduce uno de los factores de incertidumbre que estaba golpeando al mercado, lo que podría generar una mayor revaluación, incluso hasta los 3.384 pesos por dólar.

Gráfico precio del dolar

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