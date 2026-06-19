El dólar y la bolsa votaron antes que los colombianos. Este es el movimiento preelectoral de los mercados

“Comprar con el rumor y vender con la noticia” es una expresión común entre los operadores financieros para describir por qué suelen anticiparse a los acontecimientos, con el fin de obtener ganancias o limitar pérdidas cuando estos se confirman. Esa lógica de muchos inversionistas parecería ser hoy la explicación para la caída en el precio del dólar, la subida de las acciones y la reducción de las tasas de interés de los títulos de deuda pública tras la primera vuelta.

Precisamente, la noticia que los mercados financieros están intentando predecir es quién será el nuevo presidente de Colombia, definición que traerá grandes implicaciones económicas. En este caso, este tipo de inversiones se conoce como trade político, dado que se hacen compras o ventas con la expectativa de quién podría ser el ganador.

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Tan solo en lo que va de junio, la cotización del dólar se ha reducido en 218 pesos (casi 6 por ciento), los precios de las acciones han subido 6,7 por ciento y los títulos de deuda pública interna, conocidos como TES, han acumulado una valorización cercana a 240 puntos básicos, en promedio, desde la segunda mitad de mayo.

César Pabón, director ejecutivo de investigaciones económicas de Corficolombiana, atribuye ese resultado a que, tras los resultados de la primera vuelta en la que ganó Abelardo de la Espriella y con los datos que arrojan las encuestas, los mercados ven una probabilidad del 80 por ciento de que De la Espriella sea el sucesor de Gustavo Petro. “Si ese es el escenario, se daría la confirmación del rumor”, sostiene y agrega que, al ser un hecho esperado, no se preverían mayores valorizaciones de los activos. Lo contrario ocurriría si el ganador resulta ser Iván Cepeda, pues, al ser un hecho inesperado por los mercados, se podrían esperar fuertes movimientos en el dólar, las acciones y los TES.

ASÍ SE MOVIÓ LA TRM DESDE QUE COMENZÓ EL GOBIERNO PETRO Foto: Semana, con datos del Banco de la República

Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones y Valores, dice que, de cumplirse la predicción del triunfo de De la Espriella, los precios promedio de las acciones podrían subir entre 5 y 10 por ciento, llevando al índice MSCI COLCAP a superar su máximo histórico de 2.562 puntos en el corto plazo (al cierre de esta edición estaba en 2.406,14); pero si llega a ser elegido Cepeda, se daría un ajuste de expectativas hacia un entorno de menor previsibilidad fiscal, mayor incertidumbre económica y continuidad de las presiones regulatorias y tributarias sobre el sector privado. “En ese escenario, estimamos una corrección de al menos 20 por ciento del MSCI COLCAP, que inicialmente podría bajar hacia los 2.100 puntos, revirtiendo buena parte de las ganancias acumuladas en el año”, sostiene este experto.

Vale la pena recordar que el año pasado la Bolsa de Colombia fue una de las de mejor desempeño en el mundo y ese avance es el que se podría perder.

Como referencia histórica, Tovar recuerda que entre 2010 y 2022 el mayor avance del mercado una semana después de la segunda vuelta presidencial se registró tras la elección de Iván Duque en 2018 (+1,18 por ciento), seguido por Juan Manuel Santos en 2010 (+0,36 por ciento). En contraste, tras la elección de Gustavo Petro en 2022, el índice cayó 7,28 por ciento tras una semana de la segunda vuelta de 2022.

Más posibilidades en los TES

Para Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, la apreciación de casi 8 por ciento del peso frente al dólar este año, superior al de otras monedas emergentes, se explica por el hecho de que los inversionistas ya han descontado parcialmente un triunfo de De la Espriella, que, por ende, de convertirse en realidad, tendría efectos limitados en el precio de la divisa.

Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Sin embargo, considera que aún habría margen para nuevas valorizaciones si ese escenario se concreta, pues no es una victoria asegurada. En ese caso, la deuda pública sería la más beneficiada, teniendo en cuenta que en ese frente Colombia ha sufrido un fuerte castigo por su problema fiscal.

Tovar, de Acciones y Valores, agrega que la elección de De la Espriella podría generar valorizaciones adicionales cercanas a 70 puntos básicos en los TES, incluso considerando los desafíos fiscales y económicos que enfrenta el país.

En cambio, una continuidad del oficialismo podría generar una toma de utilidades por parte de inversionistas locales y extranjeros, revirtiendo al menos 100 puntos básicos de las valorizaciones observadas en la deuda pública durante el último mes.

Wilson Tovar, director de Investigaciones Económicas Acciones & Valores S.A.

En el frente del dólar, Tovar estima que una confirmación del cambio de ciclo político podría hacer que el peso se fortaleciera en otro 3 por ciento, es decir, a un nivel entre 3.350 y 3.400 pesos, con posibles extensiones hacia 3.300 si el resultado es rápidamente reconocido por el mercado.

“Por el contrario, una victoria del Pacto Histórico implicaría una recalibración de expectativas hacia una mayor continuidad de la política económica actual, menor previsibilidad fiscal y mayores riesgos regulatorios y tributarios”, reitera, y estima que bajo este escenario, podría haber una depreciación inicial cercana al 10 por ciento, llevando a la tasa de cambio al rango entre 3.700 y 3.800 pesos, con posibles extensiones hacia 3.850 pesos.

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Algunos analistas como Daniel Guardiola, director de Equity Research de BTG Pactual, son más pesimistas ante una posible elección de Cepeda y creen que el lunes 22 de junio se podría ver un crash en los mercados, con depreciaciones masivas en todos los activos, incluyendo caídas de más del 20 por ciento en acciones y una subida de 200 bps en los TES.

Impacto desigual

Los expertos consultados coinciden en que el impacto de un triunfo de De la Espriella, al ya estar descontado por los mercados, sería mucho menor que el de Cepeda en el porcentaje de cambio hacia arriba o hacia abajo. Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, dice que esto implica una situación de “riesgos asimétricos” sobre el mercado. “¿A qué nos referimos? Por ejemplo, en el dólar. Si gana Abelardo de la Espriella puede caer 200 o 300 pesos. Si gana Iván Cepeda, creemos que inclusive la primera reacción nos podría llevar muy rápidamente a niveles cercanos a los 4.000. Entonces, hacia arriba es una magnitud, hacia abajo es otra”, reitera.

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Pabón, de Corficolombiana, agrega que para frenar la volatilidad que se presentaría con la elección de Cepeda, sería necesario que esta venga acompañada de unos mensajes muy rápidos de confianza.

En general, todos los pronósticos presentados son de corto plazo. Posteriormente, la trayectoria del dólar, las acciones y los TES dependerá de las señales en materia fiscal, económica, regulatoria y tributaria que entregue el nuevo Gobierno.