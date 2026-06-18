Abelardo de la Espriella le gana a Iván Cepeda en Google Trends en todo el país, y registra más de 60 puntos de interés de búsqueda en 15 departamentos

Google Trends es un indicador muy diciente del interés que genera una persona o un tema. La plataforma mide de manera muy precisa cómo se mueven esas tendencias en una página que suelen publicar en tiempos electorales en casi todos los países del mundo, pues por años estas cifras han sido muy dicientes frente a los resultados en las urnas.

Abelardo de la Espriella ha sido el rey de esta plataforma en las últimas semanas.

Este es el interés en búsquedas de Abelardo de la Espriella contra Iván Cepeda. La gráfica mide los últimos 7 días, hasta el 16 de junio. Foto: Captura de Google Trends

El candidato lidera las búsquedas en todos los departamentos del país. En más de 15 departamentos supera los 60 puntos en la escala de Google Trends, que mide el interés relativo de las búsquedas en internet. Sus registros más altos se observan en Quindío (100), Boyacá (91), Santander (89), Caldas (87) y Bogotá (85).

Este es el mapa que muestra cómo han sido las búsquedas de Google en los últimos siete días entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Captura de Google Trends

La plataforma también mide cuáles son las principales preguntas que se hacen los colombianos frente a esta carrera presidencial.

Y la forma en que el interés en las elecciones se ha disparado en Colombia.

Y los temas que más les interesan a los colombianos en este momento:

Abelardo de la Espriella sería el presidente, según las encuestas

El tigre sería el nuevo presidente de Colombia, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. El domingo pasado, a ocho días de que los colombianos voten en la segunda vuelta, y antes de que comenzara la veda de publicación de encuestas electorales, este medio reveló la última medición realizada por la encuestadora. Allí, De la Espriella, con el 52,4 % de la intención de voto (votos válidos), le saca 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda, con el 44,4 %, de acuerdo con los datos.

¿Abelardo de la Espriella, presidente? El Tigre derrotaría a Iván Cepeda en la segunda vuelta, según la más reciente encuesta de AtlasIntel

La encuesta de AtlasIntel, la última que se puede divulgar antes de las elecciones según la ley electoral, fue realizada entre el 9 y el 11 de junio. En total, se entrevistaron 2.992 personas de forma presencial en todas las regiones del país, conforme a la legislación vigente. El margen de error es del 2 % y el nivel de confianza es del 95 %.

El candidato tuvo un cierre de campaña multitudinario en Buga, en el Valle del Cauca. “Me puse frente a frente con el negrito de mi alma. Cuando estuve allí, comprendí algo que jamás olvidaré. Comprendí que esta campaña ya no me pertenecía, comprendí que esta lucha era mucho más grande que un candidato. Sentí sobre mis hombros la responsabilidad histórica de representar la esperanza de millones de colombianos que se niegan a arrodillarse”, aseguró el candidato.

Multitudinario cierre de campaña de Abelardo de la Espriella en Buga: “Vamos a derrotar a la izquierda y a salvar a nuestro país”

“Elevé una oración al negrito, le pedí que ilumine su camino, le pedí que fortalezca nuestra democracia, le pedí que cuando me corresponda gobernar esta nación, me dé la sabiduría necesaria para ser el presidente de todos los colombianos, y no solamente de aquellos que votaron por mí. La Colombia que sueño es una Colombia unida, reconciliada, donde las diferencias políticas jamás sean más grandes que el amor por la patria”, agregó.