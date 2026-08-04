La carta que el ministro de Minas, Edwin Palma, le envió a su sucesora, María Nohemí Arboleda. Este es el motivo

El tema energético será una de las urgencias para la cartera de Minas y Energía que asumirá, en el inicio del Gobierno de Abelardo De la Espriella, la ingeniera electricista María Nohemí Arboleda.

A solo dos días de la posesión de la nueva administración, luego de la cual empezarán las sesiones para la toma del juramento en el cargo de los integrantes del gabinete, la ministra designada fue invitada por su antecesor: Edwin Palma.

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En la carta se expresa que la reunión sería el miércoles 5 de agosto, en la sala de juntas del Ministerio. El tema a tratar será uno de los que domina Arboleda.

Fenómeno de El Niño Foto: Guillermo Torres

La invitación es para que la funcionaria designada para abordar el tema con prontitud, apenas inicie el nuevo gobierno, participe en la sesión permanente de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética (CACSSE).

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La jornada se dedicará, nada más y nada menos, que a evaluar, en medio del seguimiento a las acciones hasta ahora adelantadas, la manera en que se podrá garantizar la confiabilidad y seguridad del abastecimiento energético en el marco del fenómeno de El Niño.

La carta destaca la importancia que tendría la participación de la nueva ministra en la reunión: “Será de gran importancia para el desarrollo de esta sesión y para el fortalecimiento de la articulación en torno a los temas que serán abordados”.

Habrá que esperar a ver si El Niño logra el milagro del encuentro y, en esa coyuntura, de un empalme exprés, el cual no se dio como habitualmente sucede cuando hay transmisión de mando de un gobierno a otro, por diferencias políticas.