Gasolina

Ministro de Minas, Edwin Palma, destapa resolución que reduce el precio de la gasolina $500. Así quedó en cada ciudad

El funcionario sacó pecho por la medida, que sería el arranque de un ciclo bajista en el precio del combustible. Al disminuir el ingreso del productor, Ecopetrol resultaría afectado.

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 5:33 p. m.
Ministro de Minas Edwin Palma hizo show en Barranquilla para anunciar la baja en el precio de la gasolina en $ 500 desde febrero de 2026.
En un promedio de $15.557 quedó el galón de gasolina corriente en Colombia tras la decisión del Gobierno de reducirlo $500, lo que representa un alivio al bolsillo de los colombianos.

El funcionario manifestó que ahora “la baja en el precio de la gasolina ya no es ficticia” y aseguró que se encuentran en revisiones para aplicar nuevas reducciones.

Precio de la gasolina por ciudades a partir del 1 de febrero
En un acto público en Barranquilla, Palma procedió a firmar la resolución, lo que fue interpretado como un cierto show, en medio de una temporada electoral.

Aunque el ministro se refiere a la medida como un acto que corresponde a una política responsable, “orientada al orden fiscal y a la corrección de distorsiones acumuladas durante años en el sistema de precios de los combustibles”, hay algunas voces que mantienen la expectativa por un posible efecto en las finanzas públicas.

Ciudades más caras y más baratas

Con base en la resolución emitida, la ciudad donde se consigue la gasolina más barata a partir del 1º de febrero es Pasto, donde pasa de 14.247 a 13.747 pesos. Le siguen Cúcuta, en donde cada galón de gasolina corriente costará 13.900 pesos.

Bogotá se ubica como la ciudad con el combustible corriente más caro dentro de las 13 ciudades establecidas en la resolución. A los capitalinos les costará pagar 15.991 pesos. En una ciudad como Medellín, que actualmente se está considerando entre las más caras en general, la gasolina corriente baja de 16.412 pesos a 15.912 pesos.

El 95 por ciento de la gasolina que se vende en el país es para uso vehicular. El mayor costo presionó la migración a vehículos con diésel.
¿Y el diésel?

De acuerdo con la resolución emitida por el Ministerio de Minas, el diésel se mantiene estable, en 10.983 pesos.

Este es el combustible que está en el debate público, pues sigue siendo subsidiado y es uno de los que pocos gobiernos se atreven a tocar, por el riesgo de estallido social que se ha presentado en otras ocasiones.

Hay que señalar que, contrario a lo que sucede con la gasolina, el ACPM estará más caro en ciudades como Pasto y Cúcuta, áreas fronterizas. Allí se vende en 11.604 pesos y 11.454 pesos respectivamente.

Por el contrario, Cartagena y Barranquilla tendrá el precio más bajo en el diésel, con 10.916 pesos y 10.951 pesos respectivamente.

En la capital del país entre tanto, los usuarios de este combustible que se utiliza, además del transporte de carga, para mover carros de alta gama, tendrán que pagar 11.276 pesos por galón.

Precio del diésel en Colombia, desde febrero 2026
Para el próximo mes podría haber nuevas rebajas en el precio de la gasolina, según manifestó Palma. “Desde el primero de febrero, la reducción de $500 por galón de gasolina se materializa y se aplica de manera homogénea en las ciudades del país, con precios más favorables para los consumidores, mientras se mantiene estable el precio del diésel”, concluyó el ministro de Minas.

