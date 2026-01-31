gasolina

La reducción en el precio de la gasolina, además de populista, profundiza los problemas fiscales, dicen los expertos

El precio de la gasolina descenderá 500 pesos desde el primero de febrero, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El alivio al ciudadano suena a poco, pero el impacto fiscal puede ser muy fuerte.

GoogleSiga las noticias económicas en Discover para mantenerse al día

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 8:44 a. m.
Álvaro Younes Experto en hidrocarburos
Álvaro Younes Experto en hidrocarburos Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Cuando de precios se trata, lo que sube difícilmente vuelve a bajar, pero en Colombia la gasolina entrará ahora en una senda reduccionista que comienza con 500 pesos a partir del primero de febrero, según el ministro de Hacienda, Germán Ávila. No obstante el aparente alivio a los consumidores, las implicaciones fiscales pueden ser fuertes en medio de la escasez de recursos públicos. ¿Por qué?

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

El precio del combustible que usa el 82,4 por ciento del parque automotor en el país, tras haber sido subsidiado por años, tuvo que ser incrementado de manera escalonada para tratar de detener el hueco que se formaba en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc), creado para acumular recursos de subsidios al precio. Así, mientras en el mundo la gasolina costaba cerca de 12.000 pesos, acá se compraba en unos 8.000. Con las alzas aplicadas durante casi dos años, llegó a 16.057 pesos en promedio. Ahora eso equivale a estar entre 3.500 y 4.000 pesos por encima del precio internacional.

El 95 por ciento de la gasolina que se vende en el país es para uso vehicular. El mayor costo presionó la migración a vehículos con diésel.
Álvaro Younes, experto en hidrocarburos y exdirectivo gremial. Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Con ese cobro excedente, según afirma Álvaro Younes, experto en hidrocarburos y exdirectivo gremial, se ha financiado el diésel, que sigue subsidiado en cerca de 1.000 pesos, en comparación con el precio internacional, porque el Gobierno no pudo incrementarlo, so pena de provocar un estallido social, orquestado por los transportadores.

“No fue justo para el país ni para los consumidores. Son medidas emocionales que terminan haciéndole daño a la economía”, afirmó Younes, quien insiste en el tinte político del debate. Más aún cuando se anuncia una baja de precios en plena época electoral para ganar aplausos, una decisión que –advierte– no será sostenible por su costo fiscal ni por la relación entre el precio de la gasolina, el del petróleo y el del dólar.

Dinero

Consejo Gremial alerta: confrontación, emergencia económica e incertidumbre fiscal ponen en riesgo inversión y empleo en Colombia

Dinero

Tensión con Ecuador y expectativa con Venezuela: el doble frente comercial de Colombia

Dinero

Las controversias fiscales y jurídicas por la suspensión de la emergencia económica. ¿Qué viene?

Dinero

El ‘trade político’ que está moviendo los activos colombianos. La apuesta de los inversionistas por un cambio

Dinero

Un mínimo con impacto máximo. Estos son los costos del alza salarial que más preocupan a los expertos

Dinero

Economía colombiana en 2026: crecimiento cercano al 3 % y temor a una nueva rebaja de calificación

Macroeconomía

Brasil y Colombia, dos aliados estratégicos en la producción textil: estos son los números más importantes de ese negocio

Noticias Estados Unidos

Trump busca reducir los precios de la gasolina en California con un tope al impuesto estatal sobre el combustible

Macroeconomía

¿Qué lugar ocupa Colombia? El top de países de América Latina con el precio de la gasolina más caro

Vehículos

Estas son las 3 ciudades que tendrán la gasolina más barata a partir del 1 de febrero

Trump busca reducir los precios de la gasolina en California con un tope al impuesto estatal sobre el combustible

“La brecha del fondo se ha cerrado por caída en precios internacionales y la revaluación del peso, no por un manejo ordenado de los subsidios”, sostuvo el exministro Amylkar Acosta.

El efecto es preocupante. Las cuentas de Daniel Velandia, economista jefe de Credicorp Capital, apuntan a que recortar el precio de la gasolina en los 300 pesos que inicialmente se habían anunciado es inconveniente para las finanzas públicas, pues “empeorará el déficit del Fepc en aproximadamente 700.000 millones de pesos”. Como el recorte será de 500 pesos, el impacto será mayor.

Sergio Cabrales Experto en temas energéticos
Sergio Cabrales, experto en temas energético. Foto: UNIANDES

Velandia citó las cifras que Anif puso en la controversia, y que advierten que el balance total del Fepc el año pasado fue deficitario: “Estuvo cerca de los 4 billones de pesos”. Al diésel le faltaban 7 billones de pesos, por seguir subsidiado, y a la gasolina le sobraban 3 billones, por un cobro superior al del precio internacional.

Si no se hiciera reducción del precio ahora, según Velandia, “el Fepc podría llegar a un balance positivo de 2,6 billones, lo que sería un colchón para cuando los precios vuelvan a subir o el dólar se recupere, porque esto está atado a la volatilidad”.

Para César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, en un contexto de cotizaciones bajas, lo responsable es ahorrar lo máximo posible para evitar presiones futuras sobre las finanzas públicas y amortiguar un eventual choque sobre los precios.

Sorpresivo: MinHacienda anuncia que la rebaja en la gasolina no será de $300, sino de $500

La otra alternativa sería subir el diésel; sin embargo, Sergio Cabrales, experto en temas energéticos, recuerda que eso puede ser uno de los detonantes de una mayor inflación y, peor aún, si se junta con la presión que ejerce el aumento vertiginoso del salario mínimo. En medio de esto, el Gobierno anunció que subiría el diésel para ciertos vehículos –de alta gama–, lo que aún no se ha visto, dada la complejidad que implica.

La transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.
Precio de la gasolina Foto: adobe stock

David Jiménez, vocero del gremio Somos Uno, del que forman parte Fendipetróleo y Comce, recordó que cualquier aumento o disminución del precio por galón del diésel o de la gasolina tiene que ver con la remuneración que recibe el refinador o importador, no con el ingreso de las estaciones de servicio. En consecuencia, el afectado sería Ecopetrol y, por esa vía, las finanzas públicas.

Para el consumidor, aún se desconoce el efecto, pues si bien es cierto que habrá una rebaja de 500 pesos, también lo es que el mismo primero de febrero entrarán a regir otras alzas que también le pegan al precio de la gasolina: el ajuste al impuesto al carbono, al impuesto nacional a los combustibles y el margen de comercialización del distribuidor mayorista, que se ajusta a la inflación. Mejor dicho, la rebaja podría quedar solo en un saludo a la bandera.

Más de Dinero

Natalia Gutiérrez, primera mujer en presidir el Consejo Gremial

Consejo Gremial alerta: confrontación, emergencia económica e incertidumbre fiscal ponen en riesgo inversión y empleo en Colombia

Álvaro Younes Experto en hidrocarburos

La reducción en el precio de la gasolina, además de populista, profundiza los problemas fiscales, dicen los expertos

Juan Gabriel Pérez Presidente saliente de la Cámara Colombo Venezolana

Tensión con Ecuador y expectativa con Venezuela: el doble frente comercial de Colombia

ED 2271

Las controversias fiscales y jurídicas por la suspensión de la emergencia económica. ¿Qué viene?

Cada vez más inversionistas descuentan un giro ideológico en el próximo Gobierno de Colombia.

El ‘trade político’ que está moviendo los activos colombianos. La apuesta de los inversionistas por un cambio

Una de las consecuencias más graves del incremento del salario mínimo de 2026 es que no contribuye a resolver el delicado problema fiscal del país.

Un mínimo con impacto máximo. Estos son los costos del alza salarial que más preocupan a los expertos

Las proyecciones de crecimiento de Colombia para 2026 van desde 2,1 % a 3,5 %.

Economía colombiana en 2026: crecimiento cercano al 3 % y temor a una nueva rebaja de calificación

Oferta laboral del SENA en Manizales

Brasil y Colombia, dos aliados estratégicos en la producción textil: estos son los números más importantes de ese negocio

Camiseta de la Selección Colombia que será usada en el Mundial United 2026

Industria textilera colombiana está presente en el Mundial 2026 y en la camiseta de varias selecciones: Protela fabrica sus telas

La Policía de Cartagena dispondrá de uniformados para garantizar la seguridad.

Quibdó y Cartagena son las dos ciudades con el desempleo más alto en Colombia: esto dice el Dane

Noticias Destacadas