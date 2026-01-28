Estados Unidos

Trump busca reducir los precios de la gasolina en California con un tope al impuesto estatal sobre el combustible

El Estado del Sol se ubica como el segundo del país con el precio más alto de la gasolina.

Camilo Eduardo Velásquez

28 de enero de 2026, 6:23 p. m.
El precio se reduciría al menos un 40%. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantea la posibilidad de imponer un límite a los impuestos estatales sobre el combustible que se comercializa en California. De concretarse la medida, los conductores podrían pagar hasta un 40 % menos en el precio de la gasolina.

La posibilidad de esta medida surgió tras las declaraciones de Trump en el medio The California Post, en donde aseguró: “La gasolina en California podría costar 2,50 dólares”.

En dicha entrevista, el presidente destacó que le parece injusto el precio que pagan los californianos por el combustible. Los ciudadanos del Estado del Sol pagan más que el resto de los estadounidenses.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), California tiene el segundo precio más alto de la gasolina en el país; solamente lo supera Hawái, en donde el valor promedio del galón es de 4.99 dólares.

La gasolina bajó en 43 estados, pero California no fue de los beneficiados

Mientras la administración Trump celebró hace un par de semanas que el nuevo precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se ubicara en 2.8 dólares por galón, en California el valor medio ronda los 4.23 dólares.

Según la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA), California es el estado en donde los ciudadanos enfrentan el impuesto estatal al combustible más alto de todo el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 9 de enero de 2026. Trump busca convencer a los ejecutivos petroleros para que apoyen sus planes en Venezuela, un país cuyos recursos energéticos, según afirma, espera controlar durante años. Las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una amplia operación militar el 3 de enero, y Trump no ocultó que el control del petróleo venezolano fue la base de sus acciones. (Foto de SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una reunión con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 9 de enero de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP) Foto: AFP

Donald Trump declaró: “Estamos extrayendo más petróleo hoy que nunca antes, y todos los demás estados se están aprovechando de ello, pero California, cada vez que baja el precio, simplemente lo aumenta, simplemente obtiene más impuestos”.

El presidente de Estados Unidos le atribuye la responsabilidad de esta realidad de California al gobernador demócrata, Gavin Newsom.

Los impuestos sobre el combustible aumentan anualmente desde 2017; en dicho año se estableció que el incremento al gravamen se utilizaría para pagar las reparaciones de las carreteras estadounidenses.

Más de la mitad de lo que pagan en California está grabado

Según un informe de la Comisión de Energía de California, del precio final que pagan los consumidores en el llamado Estado del Sol, solo el 37 % corresponde al costo del petróleo crudo, mientras que el resto se explica por los valores de refinación, distribución y la carga de impuestos y tasas.

Mientras tanto, en Texas, los ciudadanos solo pagan 20 centavos grabados por galón, y en Nueva York, 25. En estos estados, el valor promedio está entre $2.49 y $2.97.

